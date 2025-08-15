Invest

Mega-Sena acumula e próximo sorteio pode chegar a R$ 55 milhões; veja como participar

Mais de 3 mil apostas acertaram quatro dezenas e receberão R$ 1.190; próximo sorteio acontece neste sábado, 16

Agência Brasil
Agência Brasil

Agência de notícias

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 07h25.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.901 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (14). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 55 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 02 - 20 - 28 - 38 - 44 - 47.

Premiação do concurso 2.901

  • 38 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 59.141,96 cada.

  • 3.111 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.190,77 cada.

Como apostar no próximo sorteio

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (16), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

 

