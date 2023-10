Mega-Sena 2651 sorteia prêmio de R$ 105 milhões; veja como apostar e fazer bolão

As seis dezenas do concurso 2651 da Mega-Sena serão sorteada na quarta-feira, dia 1º de novembro, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo. O sorteio será transmitido pelas redes sociais da Caixa. O prêmio da faixa principal, estimado em R$ 105 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de, no mínimo, duas e, no máximo, 100 cotas.

Como apostar na Mega-Sena

Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 5 é de 1 em 50.063.860,segundo a Caixa.

Quanto rendem R$ 105 milhões na poupança?

Com um montante de R$ 105 milhões aplicados na poupança, o retorno mensal seria aproximadamente de R$ 630.000,00, considerando a taxa de rendimento de 0,60% registrada em outubro de 2023. Vale ressaltar que esses rendimentos são isentos de imposto de renda.