Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 105 milhões nesta quarta-feira; veja como apostar

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira, às 20h, o concurso 2.651 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 105 milhões.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios acontecem sempre às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

O palpite mínimo custa R$ 5,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Quanto rende R$ 105 milhões em poupança?

Com um montante de R$ 105 milhões aplicados na poupança, o retorno mensal seria aproximadamente de R$ 630.000,00, considerando a taxa de rendimento de 0,60% registrada em outubro de 2023. Vale ressaltar que esses rendimentos são isentos de imposto de renda.

Quanto rende R$ 105 milhões na renda fixa?

Em um cenário de renda fixa, um investimento de R$ 105 milhões em um CDB pós-fixado que remunera 100% do CDI a 12,75% gera um rendimento mensal líquido de cerca de R$ 1.121.184,99, já descontando o imposto de renda (de 15% para investimentos com duração acima de 720 dias).

Rendimento de R$ 105 milhões no Tesouro Direto

Considerando uma simulação com um título prefixado com taxa de 13,08% ao ano e vencimento em 2026, um investimento de R$ 105 milhões no Tesouro Direto poderia render aproximadamente R$ 12.171.034,45 por ano, o que corresponde a cerca de R$ 1.014.252,87 por mês.

Como funciona o rendimento da poupança?

A poupança é uma das opções de investimento mais populares entre os brasileiros. Seu funcionamento é relativamente simples: os valores depositados na poupança são remunerados conforme a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional, de acordo com a taxa básica de juro, a Selic.

Quando a Selic está igual ou abaixo de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança corresponde a 70% da taxa Selic, mais a taxa referencial (TR).

Por outro lado, se a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, o rendimento passa a ser de 0,5% ao mês, acrescido da TR. Vale ressaltar que o rendimento da poupança é isento de imposto de renda.

Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 5,00 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

Pagar dívidas

Investir no futuro

Fazer uma viagem dos sonhos

Ajudar a sua família e amigos

Fazer a diferença no mundo

A melhor maneira de usar o prêmio da Mega-Sena é aquela que atende às suas necessidades e objetivos individuais.

O que dá para comprar com o prêmio de R$ 105 milhões da Mega-Sena 2650

Aqui estão alguns itens que você pode comprar com o prêmio de R$ 105 milhões da Mega-Sena 2650: