Ativos sob gestão de private equity caem pela primeira vez em décadas

Os ativos sob gestão de private equity registraram uma queda no último ano, pela primeira vez em décadas. Com um estoque de US$ 3 trilhões em transações antigas e não realizadas, os players do mercado reduziram o compromisso com novos fundos.

Até junho de 2024, as gestoras controlavam US$ 4,7 trilhões em ativos, uma retração de aproximadamente 2% em relação ao ano anterior, de acordo com levantamento da consultoria Bain & Co.

A redução nos ativos é a primeira desde que a Bain iniciou o monitoramento do setor em 2005. Mesmo em meio à crise financeira de 2008, o segmento de private equity conseguiu registrar crescimento modesto.

A falta de distribuições de capital tem pressionado o setor. Nos últimos anos, a proporção do valor líquido dos ativos de um fundo devolvida aos investidores caiu para cerca de metade da média histórica.

Com isso, a captação de recursos também perdeu fôlego. Grandes fundos institucionais, como fundos de pensão e endowments, diminuíram seus aportes, o que resultou em uma queda de 23% na captação de novos recursos. A indústria atraiu apenas US$ 401 bilhões em novos ativos, o menor valor desde 2020.

Hugh MacArthur, presidente de private equity da Bain, ressaltou ao jornal britânico Financial Times que "há mais dinheiro saindo do caixa do que entrando" e que o ritmo de distribuição de liquidez aos investidores segue pressionado.

MacArthur alertou que a recuperação será lenta e desafiadora para o setor. "Não será tudo resolvido em 2025", afirmou. "É um problema que levará de três a quatro anos para ser solucionado."