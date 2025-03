BlackRock deve comprar portos do Canal do Panamá em acordo de US$ 22,8 bilhões; ações sobem

A BlackRock vai comprar dois grandes portos no Canal do Panamá de seu proprietário, a CK Hutchison, sediados em Hong Kong, segundo informações do Financial Times.

Em um acordo de US$ 22,8 bilhões, a CK venderá os portos para um consórcio que inclui BlackRock, Global Infrastructure Partners e Terminal Investment. Com isso, o grupo deve possuir 90% da subsidiária da CK.

A aquisição também ocorre após a pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a presença e a expansão econômica chinesa na hidrovia.

Na véspera, as ações enceraram o dia em desvalorização de 1,52%, a US$ 14,68. Na pré-abertura desta quarta-feira, 5, os papéis parecem reagir, devolvendo as perdas em alta de 1,64%, a US$ 15,61.