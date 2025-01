IPVA 2025: Sefaz-RJ faz alerta para golpes

A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) emitiu um alerta sobre golpes relacionados ao pagamento do IPVA 2025. Proprietários de veículos têm relatado sites fraudulentos que simulam a identidade visual da pasta e oferecem descontos superiores ao permitido por lei.

O desconto oficial para pagamento em cota única é de 3%, e a Sefaz-RJ reforça que o Documento de Arrecadação (DARJ) deve ser obtido exclusivamente no site oficial do tributo: https://ipva2025.fazenda.rj.gov.br. No portal, é possível acessar as opções de pagamento, utilizando o número do Renavam.

A pasta esclarece que não envia documentos de pagamento nem faz contato por telefone, e-mail, SMS ou aplicativos de mensagem. A recomendação é acessar o site oficial diretamente pelo navegador, evitando buscas que podem levar a páginas fraudulentas.

Com a nova opção de pagamento via Pix, a Sefaz orienta verificar o nome do favorecido, que deve ser “SEFAZ RJ – SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RJ”, e o CNPJ, que é 42.498.675/0001-52, antes de confirmar a transação. Desde o dia 8 de janeiro, quando foi liberada a emissão do DARJ para pagamento do IPVA 2025, foram gerados 3,2 milhões de DARJs e quitados 700 mil, sendo 57% por Pix.

Para confirmar o pagamento, o contribuinte deve acessar o hotsite, clicar em “Consulta Pagamentos” e inserir o Renavam. Em caso de golpe, é necessário registrar ocorrência na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI). As denúncias recebidas pela Sefaz já foram encaminhadas às autoridades.

Dúvidas e denúncias podem ser enviadas ao e-mail ipva.atendimento@fazenda.rj.gov.br ou aos telefones (21) 2334-2620/2629/4637/4440/2584/4931.

Confira o calendário do IPVA 2025, cujos vencimentos começaram na última terça-feira, dia 21: