Fórmula E em São Paulo: tudo sobre a corrida deste sábado no Anhembi

Tudo está pronto no complexo do Anhembi, em São Paulo, para receber a primeira corrida da 11ª temporada da Fórmula E, com carros 100% elétricos. A corrida acontece neste sábado, 6, a partir das 14 horas. A temporada 2024/25 marca uma nova era para o campeonato, com a estreia do carro de corrida GEN3 Evo, capaz de acelerar de zero a 100 km/h em apenas 1,82 segundos, superando os carros atuais de Fórmula 1 em 30% na aceleração.

As equipes passaram os últimos meses lutando para extrair décimos de segundo vitais de seus carros, mas o verdadeiro teste acontecerá no Brasil, quando os 22 pilotos de classe mundial entrarão no grid para mostrar a todos o que eles realmente têm na manga.

Calendário da Fórmula E

O novo calendário da Fórmula E inclui uma rodada dupla em Tóquio e, pela primeira vez para um Campeonato Mundial da FIA, uma rodada dupla também em Mônaco. Ao todo, serão 16 corridas em 10 cidades, com a final marcada para o dia 27 de julho de 2025, em Londres.

Ingressos para o E-Prix de São Paulo

O E-Prix de São Paulo 2024/25 começa na sexta-feira, 6 de dezembro, com o treino livre 1 às 17h. O treino livre 2 acontece no dia da corrida, às 7h30, e a qualificação será às 9h30, com a corrida marcada para as 14h.

Há ingressos disponíveis para todos os setores, com preços a partir de R$ 355 (inteira). Também há uma opção de ingresso solidário, que inclui a doação mínima de R$ 20 para a fundação Voice of the Oceans.

1 /15 O Volkswagen T-Cross, o SUV compacto mais vendido no Brasil (O Volkswagen T-Cross, o SUV compacto mais vendido no Brasil)

2 /15 O Ora 03 Skin, da GWM: autonomia de 232 quilômetros (O Ora 03 Skin, da GWM: autonomia de 232 quilômetros)

3 /15 BYD Dolphin Mini, carro elétrico mais vendido no Brasil (BYD Dolphin Mini, carro elétrico mais vendido no Brasil)

4 /15 Jeep Renegade: mais meio milhão de unidades vendidas no Brasil (Jeep Renegade: mais meio milhão de unidades vendidas no Brasil)

5 /15 O novo Peugeot 2008: design marcante e inovador (O novo Peugeot 2008: design marcante e inovador)

6 /15 A Rampage Rebel Ignition: robustez sem tamanho exagerado (A Rampage Rebel Ignition: robustez sem tamanho exagerado)

7 /15 Mercedes-Benz CLA 200 Progressive: acabamento refinado e cores exclusivas. (Mercedes-Benz CLA 200 Progressive: acabamento refinado e cores exclusivas.)

8 /15 Megane E-Tech: virada de estilo para a Renault (Megane E-Tech: virada de estilo para a Renault)

9 /15 Volvo EX30: linha premium da marca incluem equipamentos de segurança avançados (Volvo EX30: linha premium da marca incluem equipamentos de segurança avançados)

10 /15 Toyota Corolla Cross 2025: atualização visual e novos itens de conveniência (Toyota Corolla Cross 2025: atualização visual e novos itens de conveniência)

11 /15 A nova Ford Ranger Raptor : 400 unidades vendidas em apenas 5 horas (A nova Ford Ranger Raptor : 400 unidades vendidas em apenas 5 horas)

12 /15 BMW X7: visual ousado e robusto (BMW X7: visual ousado e robusto)

13 /15 O Lexus RX 450h+: design refinado, segurança de ponta e uma experiência de condução excepcional (O Lexus RX 450h+: design refinado, segurança de ponta e uma experiência de condução excepcional)

14 /15 Ferrari Purosangue: câmbio de oito marchas é derivado da ­Fórmula 1 (Ferrari Purosangue: câmbio de oito marchas é derivado da ­Fórmula 1)

15/15 O Audi RS6 Avant Performance: de zero a 100 quilômetros por hora em apenas 3,4 segundos (O Audi RS6 Avant Performance: de zero a 100 quilômetros por hora em apenas 3,4 segundos)

Como Foi a Pré-Temporada

Todos os 22 pilotos e 11 equipes foram para a pista juntos pela primeira e única vez antes da abertura da temporada com testes no Circuito de Jarama, em Madri, no início de novembro.

Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) completou o maior número de voltas, com 4.731 voltas e 18.512 km ao longo de seis sessões de três horas durante quatro dias. O piloto neozelandês estabeleceu o tempo mais rápido, com 1m27.461s.

O atual campeão, Pascal Wehrlein, terminou em terceiro com o novo Porsche 99X Electric. Ele dividiu a dupla da Kiro Race Co com motor Porsche, Dan Ticktum e David Beckmann, que terminaram em segundo e quarto, respectivamente, utilizando o trem de força da especificação da temporada 10.

Zane Maloney é o único estreante completo no grid da Fórmula E nesta temporada. O piloto da Lola Yamaha ABT entra na série vindo da Fórmula 2 da FIA e se destacou ao mostrar uma performance forte nas sessões de testes, posicionando-se no meio do pelotão nas telas de cronometragem.

Os competidores