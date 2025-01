IPVA 2025 no RS: veja calendário, como consultar e pagar o imposto

O pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2025 no Rio Grande do Sul já está disponível, e os proprietários de automóveis têm diversas opções para quitar o imposto.

O IPVA é um imposto estadual, cobrado anualmente, cuja alíquota varia de estado para estado, de 1% a 6%, conforme o valor do veículo (Tabela FIPE). Todas as pessoas que possuem veículos devem pagar esse imposto.