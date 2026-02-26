Invest

INSS libera informe de rendimentos para IR 2026: veja como acessar

O comprovante de rendimentos foi disponibilizado de forma digital

Declaração do IR 2026: as regras, datas e obrigações ainda não foram divulgadas pela Receita Federal, mas devem ser similares às do ano anterior. Visto isso, o período para declarar deve ocorrer entre 16 de março e 29 de maio (Divulgação / Agência Brasil)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 11h54.

Aposentados, pensionistas e demais beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem consultar o comprovante de rendimentos referente ao ano-calendário 2025. O documento é necessário para a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2026.

O informe foi disponibilizado de forma digital e pode ser acessado pelo site ou aplicativo Meu INSS.

Não é preciso ir até uma agência do INSS para obter o extrato.

Também é possível solicitar o documento na instituição financeira responsável pelo pagamento do benefício, seja pelo internet banking ou em caixas eletrônicos.

O informe reúne todos os valores pagos ao segurado ao longo de 2025, incluindo o 13º salário e eventuais descontos. Essas informações servem de base para o ajuste anual com a Receita Federal.

O prazo para a entrega da declaração do IR 2026 ainda não foi divulgado pelo Fisco.

Além de ser utilizado pelos próprios beneficiários que precisam declarar o imposto, o documento também é necessário quando o aposentado ou pensionista for incluído como dependente na declaração de um familiar.

Por lei, empresas e órgãos públicos têm até o último dia útil de fevereiro para fornecer o informe anual de rendimentos aos contribuintes. O descumprimento pode resultar em multa.

Como acessar o informe de rendimentos no Meu INSS

Para consultar e baixar o documento, é preciso ter cadastro e senha na conta Gov.br. Veja o passo a passo:

  • Acesse o site ou aplicativo Meu INSS;
  • Informe o CPF e clique em “Continuar”;
  • Digite a senha da conta Gov.br e vá em “Continuar”;
  • Na página inicial, selecione “Extratos e comprovantes”;
  • Clique em “Extrato do Imposto de Renda”;
  • Escolha o “Ano Calendário 2025”;
  • Selecione o número do benefício;
  • O informe será exibido na tela;
  • Role a página e clique em “Baixar documento” para gerar o PDF.

Após o download, a recomendação é salvar o arquivo e mantê-lo guardado para utilizar no momento de preencher a declaração.

Quando começa a declaração do Imposto de Renda 2026?

A declaração do Imposto de Renda de 2026, relativa ao ano-calendário de 2025, se aproxima. As regras, datas e obrigações ainda não foram divulgadas pela Receita Federal, mas devem ser similares às do ano anterior. Visto isso, o período para declarar deve ocorrer entre 16 de março e 29 de maio.

A principal mudança do IR neste ano foi a isenção do imposto para quem ganha até R$ 5.000. Mas é preciso cuidado: essa nova regra só vale para a declaração de 2027. Ou seja, está obrigado a declarar neste ano quem ganhou acima de R$ 2.824 em 2025, seguindo a última tabela.

Para saber se tem que declarar o Imposto de Renda 2026, o primeiro passo é somar a renda tributável recebida ao longo do ano, incluindo salário, aposentadoria, trabalho como autônomo e aluguel de imóveis. Se o total anual (R$ 33.888) ultrapassar o limite definido pela Receita Federal, a declaração é obrigatória. Mas existem também outras situações que exigem a declaração (veja abaixo).

Para declarar, é necessário reunir documentos que garantem a dedução no IR, como recibos de escolas, planos de saúde, dentistas, previdência privada, entre outros. Também é necessário ter em mãos os informes de rendimentos que as empresas têm até o dia 27 deste mês para enviar.

O informe de rendimentos serve para auferir tudo aquilo que o contribuinte ganhou até 31 de dezembro de 2025, seja de renda, como salário, ou de investimento. Sendo assim, empregadores, bancos, corretoras e fintechs estão obrigados a enviar a documentação, que também é enviada para o fisco.

Para auxiliar, a declaração do IR pré-preenchida tende a se tornar ainda mais utilizada. A Receita Federal vem atualizando os sistemas com dados fornecidos pelos contribuintes no ano anterior, bem como informações de empresas, planos de saúde, órgãos de previdência públicos e privados, entre outros.

