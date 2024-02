INSS inicia pagamento para aposentados; veja datas de pagamento para benefícios acima de 1 salário

Datas de pagamento para benefícios acima de 1 salário

Para os aposentados e pensionistas que recebem benefícios acima do salário mínimo, os pagamentos terão início a partir de 1º de março. Os primeiros a sacar serão aqueles que possuem finais de benefício 1 e 6. Os pagamentos para ambas as faixas de benefício, tanto acima quanto abaixo do mínimo, seguirão até o dia 6. Veja calendário abaixo:

Final Data de pagamento 1 e 6 1º de março 2 e 7 2 de março 3 e 8 3 de março 4 e 9 4 de março 5 e 0 5 de março

Como saber a data de pagamento

Os beneficiários podem consultar a data de pagamento de duas maneiras: ligando para a central de atendimento 135 ou utilizando o aplicativo, ou site Meu INSS. Ao ligar, devem informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais para evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Para aqueles com acesso à internet, é possível acessar o site Meu INSS (https://meu.inss.gov.br/). Após fazer login, na tela inicial, basta clicar no serviço "Extrato de Pagamento" para ter acesso ao extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício. A consulta também pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, disponível para aparelhos com sistemas Android e iOS. Ao acessar o aplicativo, será necessário fazer login e senha, após o qual todos os serviços disponíveis e o histórico das informações do beneficiário serão listados.