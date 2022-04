Como é possível jovens comuns se tornarem milionários com a internet

Já há alguns anos, os influenciadores e criadores de conteúdo digital ganharam os holofotes no mundo virtual. O que começou com o boom das “blogueiras” a partir de 2015, principalmente nos segmentos de moda e beleza, evoluiu para as atividades de influência e produção de conteúdo a respeito dos mais diversos temas nas redes sociais e em outras plataformas digitais.

Hoje, não há uma pessoa sequer que não conheça ao menos um influenciador ou criador de conteúdo digital. Segundo uma pesquisa da consultoria Youpix, mais de 70% dos brasileiros afirmam seguir algum influenciador nas redes sociais, sendo a maioria deles, jovens.

Há quem diga que esses novos comunicadores, nativos do ambiente digital, são figuras passageiras, cujas atividades e faturamentos não devem se sustentar a médio ou longo prazo. Não dá para prever o futuro, porém, pelo que os dados indicam, o movimento será exatamente o contrário: a tendência é que eles cresçam e se consolidem cada vez mais.

A “carreira dos sonhos” da atualidade

A atuação desses novos trabalhadores já é considerada o “trabalho dos sonhos” de muitas crianças, adolescentes e jovens adultos. Com base em um estudo da Harris Poll e da Lego realizado em 2019 com 3 mil crianças de 8 a 12 anos nos Estados Unidos, China e Reino Unido, é três vezes mais provável que uma criança desses países queira se tornar uma YouTuber do que uma astronauta.

Já uma pesquisa da INFLR, adtech especializada em marketing de influência, feita com 3.100 jovens revelou que 75% deles disseram ter vontade de ser influenciadores digitais. Dessa amostra, 63% dos entrevistados mostraram que aspiram ser uma influência no ambiente digital pelos retornos financeiros que a atividade pode proporcionar.

Mas, afinal, existe uma “fórmula para o sucesso”?

Foi graças à liberdade, autonomia e gratuidade das redes sociais que o sonho de ganhar muito dinheiro com a internet se tornou possível. Porém, ao passo que existem muitos casos de sucesso espalhados pelo Brasil e pelo mundo, também é fácil encontrar exemplos que não deram certo.

Num mercado tão acessível e cobiçado como esse, a competição é extremamente volumosa, acirrada e exigente. Em meio aos bombardeios de conteúdos que nos atingem e dividem a nossa atenção o tempo todo na internet, como se destacar em relação à enorme concorrência e conseguir trilhar um caminho de sucesso?

O dono do maior perfil do nicho de finanças do TikTok tem a resposta. Gabriel Navarro, influenciador e produtor de conteúdo digital, desenvolveu uma metodologia exclusiva que ensina as pessoas a conquistarem espaço, ganharem destaque e faturarem muito em meio ao mar de concorrentes.

“O último segredo da internet”: um método especial para decolar nas redes sociais

Com mais de 1 milhão de seguidores e 6,4 milhões de curtidas em seu canal do TikTok, Navarro já é referência no tema de educação financeira nas redes sociais, produzindo conteúdos relacionados a investimentos e planejamento financeiro de maneira simples, descomplicada e divertida.

Em seu trabalho como criador de conteúdo digital, o empresário de 26 anos criou um método de construção de renda exponencial pela internet, uma técnica única que o levou de um faturamento anual de R$ 100 mil para R$ 600 mil com as redes sociais.

De 18 a 26 de abril, o especialista vai apresentar “O último segredo da internet”, uma série online e gratuita de 4 episódios na qual mostrará o que é preciso fazer para sair na frente e bombar nas redes sociais com o método que desenvolveu.

Segundo ele, para começar a aplicar essa metodologia, não existem grandes pré-requisitos: não é preciso ter um produto, aparecer em frente às câmeras, saber vender, nem mesmo ser um especialista.

Ao longo da série, Navarro acompanhará os espectadores num percurso de aprendizado que vai destrinchar cada passo da sua metodologia de sucesso. Confira abaixo alguns dos tópicos que o especialista desenvolverá na série:

Como aproveitar produtos já bem-sucedidos no exterior e revendê-los no Brasil;

Como usar a maior ferramenta de aquisição para colocar o próprio negócio na maior vitrine do mundo, a internet - mesmo tendo uma audiência pequena ou média;

Como encontrar as pessoas que desejam exatamente o que você tem para oferecer;

O mecanismo que muitos jovens estão utilizando para construir renda e fazer fortunas;

Quais ferramentas vão alavancar o seu negócio e fazer milhões de pessoas quererem te dar dinheiro;

O maior segredo para acelerar o seu enriquecimento.

