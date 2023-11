Clientes relatam problemas no app do Bradesco pelo 2º dia; banco diz que situação foi regularizada

Clientes do Bradesco (BBDC4) relatam, nesta terça-feira, 28, que o aplicativo do banco ainda apresenta problemas. É o segundo dia seguido que usuários observam o saldo da conta corrente aparecer negativo. A plataforma Downdetector, que mostra problemas em canais digitais, registra um pico de reclamações sobre o app desde as 6h30.

Nas redes sociais, internautas também comentaram sobre dificuldades para entrar em contato por meio dos canais eletrônicos oficiais. Em um post publicado no X (antigo Twitter), um internauta mostra um print do aplicativo com sua conta corrente negativada em mais de R$ 34 mil.

À reportagem, o Bradesco informa que a atualização do saldo das contas que tiveram problemas foi regularizada agora pela manhã. "O banco reitera que lamenta o transtorno causado aos clientes", destaca em nota.

Bradesco está como os assuntos mais comentados no X

Olá, @Bradesco por favor, me expliquem o que está acontecendo? O contato telefônico de vocês é praticamente inexistente. pic.twitter.com/OTrQ9rd0wP — Magno Santos (@magno_santos_) November 28, 2023

Um agradecimento especial ao @Bradesco pelo constrangimento que passei no mercado hoje, na hora que fui pagar minhas compras via pix e minha conta estava negativa 🤡

Ontem colocaram um saldo que não era meu e hoje tiraram um saldo que era meu 🤡 — 𝗰𝗮𝗺𝗶 (@camiibeninca) November 28, 2023

Gente oque está acontecendo com o @Bradesco ???? Sumiu meu dinheiro agora minha conta tá negativa 🥲 — the witcher (@stellaclima) November 28, 2023

