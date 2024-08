Treasuries: conheça os títulos do governo norte-americano

Os treasuries são títulos de renda fixa emitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos, considerados um dos investimentos mais seguros do mundo.

Funcionam de maneira semelhante ao Tesouro Direto no Brasil e, em geral, remuneram por meio de cupons periódicos. Eles possuem uma data de vencimento, quando o investidor recebe o último cupom acrescido do valor principal investido.

Uma das principais vantagens de investir em treasuries é a previsibilidade característica dos investimentos em renda fixa, porém com a segurança adicional de estar atrelado ao dólar, uma moeda forte, o que também oferece uma proteção contra as oscilações do real.

“Os treasuries são lastreados pelo governo dos Estados Unidos, o que torna a chance de não pagamento praticamente inexistente”, afirma Paula Zogbi, da fintech Nomad, que oferece serviços financeiros globais para brasileiros.

Como investir em treasuries

Para quem mora no Brasil e deseja investir em treasuries, o primeiro passo é abrir uma conta em uma corretora nos Estados Unidos ou em uma plataforma que ofereça acesso a uma corretora americana, como a Nomad.

“Após a abertura da conta, é necessário converter reais em dólares para realizar a compra dos títulos, pois todo o processo é feito na moeda americana”, explica Zogbi.

A partir daí, o processo se assemelha ao de outros tipos de investimento: basta selecionar os produtos mais adequados à sua estratégia e realizar a compra dos treasuries.

No entanto, é importante que o investidor esteja ciente de alguns cuidados ao decidir aplicar nesse tipo de título. É essencial entender como funciona a remuneração do título e o prazo de vencimento.

A maioria dos treasuries possui uma remuneração pré-fixada, o que significa que o investidor sabe exatamente o quanto irá receber de rendimento caso mantenha o título até o vencimento. Existem também treasuries que são corrigidos pela inflação, nos quais os cupons são acrescidos da variação do índice de preços ao consumidor dos EUA (CPI).

Apesar de serem considerados seguros, é importante lembrar que os treasuries podem variar de preço antes do vencimento devido à chamada marcação a mercado. “Quando os juros sobem, o preço dos títulos cai, e vice-versa”, destaca Paula Zogbi.

Portanto, se a estratégia do investidor é garantir segurança e previsibilidade, o ideal é selecionar títulos com prazos de vencimento que estejam alinhados ao momento em que o dinheiro será necessário. Resgates antecipados podem resultar em prejuízo, dependendo das condições de mercado.