App do Bradesco tem instabilidade nesta segunda-feira e mostra contas de usuários zeradas; veja

Nas redes sociais, circulam diversas reclamações de clientes do Bradesco (BDDC4) que dormiram com dinheiro na conta e acordaram no negativo. Isso porque o aplicativo do banco, na manhã desta segunda-feira, 27, está mostrando saldo zerado ou negativo devido à falhas técnicas.

A plataforma Downdetector, que mostra problemas em canais digitais, registrou um pico de notificações sobre o aplicativo do Bradesco entre às 7h das 10h.

Procurado pela reportagem, o Bradesco ainda não retornou.

Em resposta a internautas, o perfil oficial do banco diz que o problema será solucionado "em breve".

"E do nada Bradesco sumiu com meu dinheiro", escreveu um dos internautas na plataforma X (antigo Twitter). "Ô Bradesco, cadê o dinheirinho que estava na minha poupança e não está mais? É pouco, mas é meu. Quero de volta", cobrou outro usuário.

Um cliente identificado apenas como Andrews publicou uma imagem do seu extrato zerado no app do banco. "Que absurdo do Bradesco! Minha conta estava zerada ontem e amanheceu ainda zerada! Bradesco, faça algo imediatamente!", cobrou ele.

Gabriel Mencarelli, por sua vez, mostrou aos seguidores que acordou com o saldo negativado.