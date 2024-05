Brasileiros perderam R$ 2,7 bilhões em golpes online de venda de automóveis em 2023, diz estudo

Em 2023, os brasileiros perderam R$ 2,7 bilhões em cerca de 91 mil golpes pela internet envolvendo compra e venda de automóveis, é o que revela um estudo da OLX disponibilizado com exclusividade à EXAME Invest.

A pesquisa analisou dados do mercado digital brasileiro, incluindo sites, aplicativos e contas digitais de janeiro a dezembro de 2023, em uma base de cerca de 20 milhões de contas abertas em plataformas online e 150 milhões de dispositivos cadastrados, entre celulares, tablets e computadores.

Entretanto, apesar da quantidade de fraudes ainda estar na casa dos 90 mil, houve uma redução de 60% no total de golpes aplicados nessa categoria, comparando 2023 com 2022. Para Beatriz Soares, VP de Produto da OLX, uma maior educação digital do usuário foi fundamental para essa redução expressiva no número de golpes de um ano para o outro.

“O uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina também são utilizadas de forma cada vez mais precisa e ágil para a prevenção de golpes online. Aliado a isso, quanto mais os brasileiros forem informados sobre os riscos do ambiente online e como se prevenirem, mais efetivo se torna o combate à fraudes”, explica Soares.

Estados, marcas e modelos mais visados

Entre os estados mais impactados, São Paulo lidera o ranking com 28% dos casos, seguido por Minas Gerais (8%), Rio de Janeiro (7%) e Bahia (6%). Carros são os mais visados pelos fraudadores, representando 64% das fraudes, motos vêm em seguida, com 31%, e caminhões em terceiro lugar com 5% das ocorrências.

Em relação às marcas mais visadas por fraudadores em 2023, o primeiro lugar fica com Chevrolet (26%), seguido por Volkswagen (19%), Fiat (17%), Toyota (8%), Ford (7%), Honda e Hyundai (5%), Renault (3%), e Jeep e Nissan (1% cada).

Já sobre os modelos de automóveis mais envolvidos em fraudes, o Celta e o Gol lideraram o ranking, cada um com 9% dos golpes. Na sequência, aparecem os modelos Palio (6%) e Corsa (5%). Outros como Uno e Corolla também foram alvo, cada um com 4%, enquanto Hilux, Onix e Civic registraram a frequência de 3% cada. HB20, Saveiro, Strada e Ka, completam a lista com 2%.

No total, 53% das fraudes envolveram anúncios desses 13 modelos, indicando que a preferência dos golpistas está entre os veículos mais populares no mercado.

Como saber se é golpe?

Algumas medidas podem ser adotadas para prevenção da ação dos fraudadores, principalmente quando se trata da compra de um veículo. A primeira delas, segundo os especialistas da OLX, é negociar diretamente com o proprietário do automóvel ou com a pessoa que irá comprar o item, evitando negociar com terceiros, como parentes, amigos ou revendedores não autorizados.

Marcar uma visita para ver o veículo presencialmente é essencial antes de fechar o negócio. Para isso, os especialistas recomendam dar preferência para o período da manhã, em locais públicos e movimentados, como estacionamentos de shoppings e supermercados, além de levar algum acompanhante.

Antes de concluir o negócio, o comprador pode pedir uma Vistoria Cautelar em uma empresa credenciada pelo Departamento de Trânsito Estadual (Detran), solicitando que o proprietário o acompanhe.

Em relação ao pagamento, o ideal é que a conta esteja em nome do proprietário do veículo e antes de depositar, todos os dados sejam checados. Mas, antes, vendedor e comprador devem ir juntos fazer a transferência do veículo e o pagamento só deve ser feito quando a transação for concluída no cartório.