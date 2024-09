BC libera saque de 'dinheiro esquecido' de empresas já fechadas; veja como consultar valores

O Banco Central informou nesta terça-feira, 3, que disponibilizou o acesso ao Sistema de Valores a Receber (SVR) para consulta de valores das empresas encerradas.

O acesso a plataforma ao ‘dinheiro esquecido’ não era possível antes, pois a empresa com CPNJ inativo não tem certificado digital (e-CNPJ), requisito para acesso ao SVR, que é feito exclusivamente por meio da conta Gov.br.

Como consultar

Agora o representante legal pode entrar no SVR com a conta pessoal Gov.br (ouro ou prata) e assinar um termo de responsabilidade para consultar os valores. A solução aplicada é semelhante ao acesso para a consulta de valores de pessoas falecidas.

O sistema informa em qual instituição estão os valores da empresa com o CNPJ inativo, os dados de contato da instituição, a faixa e a origem do valor.

De posse dessas informações, é preciso entrar em contato com a instituição e combinar a forma de apresentar a documentação necessária para comprovar que é representante legal da empresa encerrada.

Vale destacar que, neste caso, não será possível solicitar o valor diretamente pelo sistema.

O Banco Central (BC) ainda tem disponível cerca de R$ 8,15 bilhões no Sistema de Valores a Receber (SVR), correspondentes a “dinheiros esquecidos” por clientes em bancos, instituições financeiras e cooperativas.

Ainda de acordo com os dados recentes do BC, 41.104.921 pessoas físicas têm valores a receber. O montante é superior a R$ 6 bilhões. No caso de pessoas jurídicas, são 3.264.504 aptas a resgatar cerca de R$ 1,70 bilhão.

O processo de restituição pelo SVR do Banco Central teve início em março do ano passado, resultando na devolução de R$ 6,78 bilhões até junho deste ano. Para verificar se há valores disponíveis para saque, é necessário acessar o seguinte link: https://valoresareceber.bcb.gov.br.

Além disso, é possível consultar recursos esquecidos de familiares falecidos e iniciar o processo de resgate. No site mencionado, é preciso clicar em "Consulte se tem valores a receber", inserir os dados e clicar em "Consultar".