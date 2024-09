Câmbio, crédito, carros: BC divulga casos de uso que serão testados no Drex

O Banco Central divulgou nesta quarta-feira, 4, a lista com os projetos de casos de uso que serão testados na segunda fase do piloto do Drex. As 42 propostas enviadas pelos consórcios que integram a primeira fase do projeto foram agrupadas em 13 casos e os testes contarão com uma parceria da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Em comunicado, o BC disse que "na segunda fase de testes, a infraestrutura criada para o piloto passará a testar a implementação de serviços financeiros, disponibilizados por meio de contratos inteligentes criados e geridos por terceiros participantes da plataforma".

"O desenvolvimento dos temas selecionados deverá ser iniciado nas próximas semanas, em ambiente de debate devotado a cada um dos temas onde reguladores e participantes poderão discutir a melhor estratégia de implementação, a governança dos novos serviços e avaliar a interação das soluções de privacidade disponíveis com a implementação do tema proposto", afirma.

Na primeira fase do piloto do Drex, os participantes puderam testar um único caso de uso, escolhido pelo próprio Banco Central: uma operação de compra de um título público tokenizado entre dois clientes de bancos diferentes. Além do teste, a fase teve como foco implementar a infraestrutura para criação da plataforma do real digital.

Confira os casos de uso escolhidos para testes e os consórcios envolvidos:

Cessão de recebível: ABC e Inter; Crédito colateralizado em CDB: BB, Bradesco e Itaú; Crédito colateralizado em títulos públicos: ABBC, ABC e MB; Financiamento de operações de comércio internacional (Trade Finance): Inter; Otimização do mercado de câmbio: XP-Visa e NuBank; Piscina de liquidez para negociação de títulos públicos: ABC, Inter e MB; Transações com Cédulas de Crédito Bancário: ABBC; Transações com ativos do agronegócio: TecBan, MB e XP-Visa; Transações com ativos em redes públicas: MB; Transações com automóveis: B3, BV e Santander; Transações com créditos e descarbonização - CBIO: Santander; Transações com debêntures: B3, BTG e Santander; Transações com imóveis: BB, Caixa e SFCoop

Das propostas escolhidas para o Drex, as de transações com debêntures e com ativos do agronegócio serão supervisionadas pela CVM, já que envolvem valores mobiliários. Os restantes estarão na competência do Banco Central.

Participantes do piloto do Drex

No momento, o piloto do Drex conta com 16 consórcios ou empresas individuais que estão atuando nos testes para o desenvolvimento do projeto. Confira:

ABBC: Banco Brasileiro de Crédito, Banco Ribeirão Preto, Banco Original, Banco ABC Brasil, Banco BS2 e Banco Seguro, ABBC, BBChain, Microsoft e BIP; ABC: Banco ABC, Hamsa, LoopiPay e Microsoft; B3: Banco B3, B3 e B3 Digitas; Banco do Brasil; Bradesco: Bradesco, Nuclea e Setl; Banco BTG Pactual; Banco BV; Caixa: Caixa, Elo e Microsoft; Inter: Banco Inter, Microsoft e 7Comm; Itaú Unibanco; MB: MBPay, Cerc, Sinqia, Mastercard e Banco Genial; NuBank; Santander: Santander, Santander Asset Management, F1RST e Toro CTVM; SFCoop: Ailos, Cresol, Sicoob, Sicredi e Unicred; TecBan: Basa, TecBan, Pinbank, Dinamo, Cresol, Banco Arbi, Ntokens, Clear Sale, Foxbit, CPqD, AWS e Parfin; XP e Visa

Segundo o Banco Central, "ao longo do terceiro trimestre de 2024, o BC abrirá a chamada novas propostas de candidatura de entidades interessadas em participar do Piloto Drex. Os selecionados deverão testar a implementação de contratos inteligentes até o fim do primeiro semestre de 2025".

