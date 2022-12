ANS suspende a comercialização de 19 planos de saúde; veja lista

A Agência Nacional de Saúde (ANS) divulgou que 19 planos de saúde que terão a venda temporariamente suspensa devido a reclamações relacionadas a cobertura assistencial.

A medida faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento, que acompanha regularmente o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores. Nesse ciclo, a ANS determinou a suspensão de 19 planos de seis operadoras em razão das reclamações efetuadas no terceiro trimestre.

A proibição da venda começa a valer no dia 22 de dezembro. Ao todo, 387.894 beneficiários ficam protegidos com a medida, já que esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado do monitoramento. Veja abaixo:

FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDONIA E RORAIMA

UNIVIDA EMPRESARIAL III – APTO

UNIVIDA EMPRESARIAL III – APTO NOVO UNIVIDA I - APTO

UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

NACIONAL ADESAO POS – ENF

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO

Unimed Personal Quarto Coletivo

Unimed Delta 2

Unimed Beta 2 Dental PPE

Unimed Personal Quarto Coletivo 2

Unimed Alfa 2

Unimed Beta 2

Unimed Delta 2

Unimed Personal Quarto Coletivo 2

Unimed Alfa 2

Unimed Delta 2

Unimed Ômega Plus

UniPart Delta 2

Unimed Alfa 2 Ad

SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

RUBI

SANTA RITA SISTEMA DE SAUDE LTDA.

SANTARIS

SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.