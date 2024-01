Valor de mercado da Petrobras bate novo recorde

A Petrobras bateu na quinta-feira, 25, novo recorde em valor de mercado, atingindo R$ 525,6 bilhões na B3, superando os R$ 525 bilhões registrados em outubro de 2023. O recorde acontece um dia antes de completar um ano da posse do presidente da companhia, Jean Paul Prates, que promoveu várias mudanças na companhia.

A alta das ações preferenciais da Petrobras segue a alta do petróleo. Ontem o tipo Brent superou os US$ 80 o barril, alta de quase 2%.

Na terça-feira, Prates comemorou quando o valor de mercado da companhia atingiu US$ 100 bilhões, ultrapassando o valor de mercado da BP. Entre as mudanças feitas por Prates, destacam-se o fim da política de paridade de importação (PPI) e a redução do pagamento de dividendos, entre outros.

