Minério não acompanha disparada da Vale — e isso pode ser ruim para a ação

A Vale e o minério de ferro costumam ser como um espelho e o seu reflexo: quando um se move, o outro repete o movimento quase instantaneamente. No entanto, essa sincronia parece ter quebrado nos últimos tempos, já que as ações da mineradora brasileira (VALE3) engataram uma subida firme enquanto o preço da sua principal commodity ficou estagnado.

Desde o começo de 2024, o minério de ferro tem orbitado a casa dos US$ 100 por tonelada, mas a mineradora viveu o que o mercado chama de “rali de descontinuidade”, descolando-se da cotação do seu principal produto.

O que chama a atenção de analistas e gestores é um novo competidor gigante e um dos maiores projetos de minério de ferro do mundo: Simandou, tocado pelo governo da Guiné com um consórcio de mineradoras, do qual a Vale não faz parte. A operação que iniciou em 2026 começa a projetar uma sombra sobre o futuro, pois tem potencial de produzir até 120 milhões de toneladas por ano em capacidade plena — um terço da produção atual da Vale.

Vale: rali de alta nas ações é “ponto fora da curva”

O gestor de portfólio da Versa Asset Management, Luiz Fernando Alves Jr., indica que o rali de alta nas ações da Vale nos últimos três meses tem sido um ponto fora da curva que merece atenção redobrada. Ele observa que a alta foi sustentada muito mais pelo desempenho de outros metais do portfólio do que pelo minério de ferro em si.

Alves Jr. acredita, ainda, que o impacto de Simandou já é uma realidade, visto que o primeiro carregamento dessa nova fronteira de mineração chegou à China no último dia 17 de janeiro. O risco real, na visão da Versa, é que o minério de ferro retorne aos patamares pré-pandemia de covid-19, entre US$ 70 e US$ 80 por tonelada.

"O risco que enxergamos, e o mercado parece não dar bola, é do minério de ferro cair significativamente." Luiz Fernando Alves Jr., gestor de portfólio e sócio na Versa Asset Management

Se algo assim ocorrer, a Vale ficará com uma avaliação cara em comparação ao restante da bolsa de valores brasileira (B3). E, por conta dessa assimetria de risco, a gestora optou por ficar fora do papel, mesmo que essa decisão tenha custado ganhos, segundo o sócio da Versa.

O gestor não tem previsão de quando o preço da ação da Vale poderia começar a cair, e acredita, ainda, que o valor do minério vai seguir para baixo em função de Simandou, bem como sem a expectativa de aceleração da produção de aço pela China, “que parece ter esgotado o modelo de investimento em imóveis e infraestrutura do passado.”

Ele até pondera, neste cenário, que a Índia tem aumentado a demanda por aço e que tem grande potencial para ganhar relevância na ponta compradora. Entretanto, ela ainda está muito distante da intensidade de uso de aço da China.

Genial pisa no freio e rebaixa ação da Vale para “neutra”

A Genial Investimentos mudou o tom e resolveu interromper uma sequência de três anos de recomendação de “compra” para a mineradora, rebaixando a ação para “neutra” ou “manter”. O diagnóstico dos analistas é que o rali simplesmente “comeu” a margem de segurança que justificava o investimento.

Para a corretora, o preço atual das ações já está muito próximo do valor intrínseco, oferecendo um potencial de ganho adicional de apenas 5,1%. Já os dados operacionais da Vale para o quarto trimestre de 2025 mostram uma companhia que continua entregando volumes sólidos apesar dos desafios sazonais.

A produção de minério deve fechar em 89,3 milhões de toneladas, uma queda de 5,4% em relação ao trimestre anterior, mas um avanço de 4,8% na comparação anual. A Genial observa, também, a aceleração dos embarques para 76,2 milhões de toneladas, impulsionada pela liberação de estoques que estavam em trânsito.

No segmento de metais básicos, a Genial avalia que a mineradora vive momentos distintos: enquanto a produção de cobre deve subir 8% em relação ao trimestre anterior, chegando a 98 mil toneladas, o níquel continua enfrentando um cenário global de excesso de oferta, o que mantém as margens da companhia sob pressão.

Financeiramente, a expectativa é de uma receita líquida de US$ 11 bilhões e um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, em inglês) Proforma de US$ 4,6 bilhões. A empresa também reforçou seu compromisso com os acionistas ao anunciar US$ 1 bilhão em dividendos extraordinários, segundo a Genial.