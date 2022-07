Vale (VALE3) tem produção de minério de ferro de 74,1 mil toneladas no 2T22

A Vale (VALE3) informou nesta terça-feira, 19, seus resultados operacionais do segundo trimestre de 2022.

A produção de minério de ferro da Vale foi de 74,1 mil toneladas, queda de 1,2% em relação ao mesmo período de 2021.

Na comparação semestral, a queda foi maior, de 3,7%, chegando em 137,23 mil toneladas. Entretanto na comparação com os primeiros três meses do ano, foi registrada uma alta de 17,4%.

Segundo a Vale, a produção de minério de ferro foi impulsionada, "principalmente, pelo sólido desempenho dos sistemas Sudeste e Sul no período seco".

No relatório de resultados operacionais, a Vale revisou seu guidance de produção de 2022 para 310-320 Mt.

Na última previsão, divulgada em abril, o guidance para a produção de minério de ferro estimada era de 320-335 mil toneladas.

Vale (VALE3) tem alta na produção de pelotas

A produção de pelotas, por outro lado, subiu 8,3% na comparação anual, chegando em 8,67 mil toneladas.

Também subiu na comparação trimestral, de 25,2% e na comparação semestral, de 9,1%.

A Vale salientou como "a produção de pelotas aumentou devido a redução das atividades de manutenção na planta Omã e ao aumento da disponibilidade de pellet feed na planta Vargem Grande".

A produção de níquel caiu 16,1% na comparação entre o segundo trimestre de 2022 e o mesmo período do ano passado, chegando a 34,8 toneladas.

Na comparação trimestre contra trimestre a queda foi maior, de 24%, principalmente, devido à manutenção programada das plantas downstream, parcialmente compensada pelo forte desempenho na mina de Onça Puma.

"As minas operaram em um ritmo estável no trimestre, com as minas do Atlântico Norte acumulando feed para a manutenção planejada das minas no 3T22", salientou a Vale no documento.

As vendas de níquel ficaram em linha com a produção, pois os estoques construídos no 1T22 foram vendidos no 2T22.

No semestre, a produção de níquel foi de 80,6 toneladas, queda de 10,3% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Por último, a produção de cobre caiu 23,9% na comparação anual, chegando a 55,9 toneladas.

Na comparação trimestral a queda foi menor, de 1,2%, enquanto na comparação semestral chegou a diminuir 25%, alcançando 112,5 toneladas.

As ações da Vale fecharam em alta de 0,22% nesta terça-feira, cotadas a R$ 68,88.