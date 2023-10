Vale (VALE3) contrata Lofiego do Bradesco BBI para liderar RI

A Vale (VALE3) contratou Thiago Lofiego, do Bradesco BBI, como novo chefe de relações com investidores, segundo pessoas a par do assunto.

Lofiego tem duas décadas de experiência no mercado financeiro, incluindo 18 anos em pesquisa de renda variável. O executivo, que cobriu a Vale como analista, publicou uma mensagem de despedida no LinkedIn na segunda-feira, 16, mencionando “um novo capítulo” em sua carreira, “na Vale”.

Ele ficará baseado em São Paulo e se reportará ao diretor financeiro da mineradora, Gustavo Pimenta, disseram as fontes ouvidas pela Bloomberg.

Lofiego substitui Ivan Fadel, que ingressou na empresa em 2014, vindo do Credit Suisse, onde também cobriu a Vale como analista de ações antes de passar para a unidade de investimentos do banco. Ele liderava a área de relações com investidores da Vale desde 2020.