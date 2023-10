Vale (VALE3): produção de minério de ferro cai 4% no terceiro trimestre

A Vale (VALE3) confirmou nesta terça-feira as estimativas de analistas de uma produção menor na comparação anual acompanhada de aumento de vendas.

A forte base de comparação do terceiro trimestre de 2022 trouxe como efeito, em 2023, queda de 4% na produção de minério de ferro, principalmente relacionada à menor disponibilidade de Run of Mine (ROM) nos complexos de Paraopeba e de Serra Norte. Nos três meses encerrados em setembro, foram produzidas 86,24 mil toneladas.

"É importante ter em mente que os terceiros trimestres são tipicamente os mais favoráveis para a produção da Vale, considerando que durante o segundo trimestre ainda persiste a estação chuvosa em Carajás (PA), o que costuma oferecer uma barreira para aumento de volume, enquanto em Minas Gerais as chuvas acabam se concentrando principalmente no primeiro trimestre", afirma a Genial, em relatório.

As vendas de minério de ferro somaram 69,7 mil toneladas, aumento de 6,6% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. O preço ficou em US$ 105,1 por tonelada, alta de 13,5% na comparação anual — também em linha com as estimativas de analistas.

A produção de cobre aumentou 10% na comparação anual, totalizando 81,6 mil toneladas. O aumento veio principalmente em razão do ramp-up de Salobo III, com o complexo atingindo em setembro o maior nível de produção mensal desde julho de 2019.

As vendas de cobre foram de 73,8 mil toneladas, aumento de 4,7% na comparação anual. O preço do cobre foi de US$ 7,7 por tonelada, aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado.

A companhia projeta que, até o fim do ano, deverá produzir de 315 mil a 325 mil toneladas de cobre, reduzindo as estimativas anteriores, que apontavam para 335 mil a 370 mil toneladas.