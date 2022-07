Unipar (UNIP6) anuncia distribuição de dividendos em agosto

A Unipar (UNIP6) comunicou nesta quinta-feira, 7, o pagamento de dividendos a seus acionistas.

O total de dividendos distribuídos pela Unipar será de R$ 125 milhões, referente ao que foi apurado até o mês de maio de 2022.

O pagamento será feito a partir do dia 5 de agosto de 2022, sem remuneração ou atualização monetária.

O documento afirma que as ações da Unipar começarão a serem negociadas ex-dividendos na B3 a partir do dia e 27 de julho de 2022.

A quantia será dividida pela Unipar em três montantes que serão destinados a grupos diferentes de acionistas.

As ações emitidas para cada grupo tem classes diferentes.

A primeira parcela dos lucros é de R$ 40.945.024,46 e será dividida entre os titulares de ações ordinárias da empresa.

Os acionistas receberão R$1,13452965783 por papel.

O segundo grupo é o de acionistas preferenciais de classe "A" e receberá um montante de R$ 2.777.138,23, onde cada ação preferencial corresponde a R$ 1,24798262361.

O terceiro montante é de R$ 81.277.837,31 e será dividido entre os acionistas preferencias de classe "B" que irão receber a quantia de R$ 1,24798262361 por ação preferencial.

O anúncio também ressaltou que a quantia dos montantes dos grupos preferencias de classe "A" e "B" podem ser alterados em decorrência das conversões previstas no Estatuto Social da Companhia e que as ações em tesouraria não tem direito a dividendos.

Resultado da Unipar (UNIP6) no 1T22

Em dados divulgados no primeiro trimestre de 2022, a Unipar registrou uma receita operacional líquida de R$ 1,8 bilhão nos primeiros três meses do ano, contra uma receita de R$1,31 bilhões registrada no mesmo período do ano passado.

O lucro líquido foi de R$ 449,0 milhões, alta de 59,9% na comparação com o primeiro trimestre de 2021, quando esse valor tinha sido de R$ 280,8 milhões.

As despesas com vendas aumentaram 74,9%, passando de R$ 38,7 milhões no primeiro trimestre de 2021 para R$ 67,7 milhões no mesmo período de 2022.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), na sigla em inglês, foi de R$ 825,9 milhões, alta de 46,3% na comparação anual.

A dívida líquida da Unipar foi de R$ 432,9 milhões, em queda em relação ao mesmo período de 2021, quando tinha sido de R$ 490,2 milhões.