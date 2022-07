As ações mais negociadas pelos brasileiros em Wall Street durante junho

Em junho, os investidores brasileiros preferiram ações de big techs. Entre elas, estão a Apple (AAPL), Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Alphabet (GOOG) e NVIDIA (NVDA). Nomes de companhias “quality”, como Coca-Cola (KO) e Disney (DIS), também estiveram entre as ações mais negociadas por brasileiros no mês.

Segundo o levantamento realizado e divulgado nesta quinta-feira, 7, pela fintech australiana Stake, as transações foram motivadas principalmente pelas quedas nas cotações, que permitiram adquirir as ações a preços mais convidativos.

No período, os ativos de maior risco que mais se destacaram foram da companhia de cosméticos Revlon (REV), que entrou com pedido de falência no dia 16 de junho, e as ações da Hycroft Mining (HYMC), mineradora de ouro e prata atualmente negociada como penny stock.

Foi também a primeira vez que o REIT STAG (STAG) apareceu na lista de dez ativos mais negociados. O REIT investe em propriedades industriais em diferentes localidades dos Estados Unidos.

Os dez ETFs mais negociados em junho

Entre os dez ETFs mais negociados aparece pela primeira vez o SQQQ, fundo que aposta na queda da Nasdaq. Com alavancagem de três vezes, ele superou o volume de negociações dos ETFs que apostam na alta do índice.

VOO, IVV e SPY, favoritos dos investidores como fundos que replicam o S&P 500, também figuram na lista. Fundos que investem em REITs, como o VNQ e o UVXY, também alcançaram boas posições.

O período ainda foi marcado pelo retorno do URA, fundo que investe em mineradoras de urânio e companhias relacionadas à geração de energia nuclear. Outra surpresa foi a aparição do CXSE, que investe em companhias chinesas selecionadas como não-estatais.

A seguir, confira a lista completa dos ativos mais negociados por investidores brasileiros nas bolsas americanas durante junho:

Ranking de junho Posições Ações ETFs 1º Apple, Inc. (AAPL) Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 2º Revlon, Inc. (VER) ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) 3º Tesla, Inc. (TSLA) ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) 4º Microsoft Corporation (MSFT) Invesco QQQ ETF (QQQ) 5º Amazon.com, Inc. (AMZN) Vanguard Real Estate ETF (VNQ) 6º Alphabet Inc. (GOOGL) iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 7º The Coca-Cola Company (KO) Global X SuperDividend ETF (SDIV) 8º NVIDIA Corporation (NVDA) WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises ETF (CXSE) 9º Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) SPDR S&P 500 Trust ETF (SPY) 10º The Walt Disney Company (DIS) Global X Uranium ETF (URA)

