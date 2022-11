Twitter anuncia fechamento de escritórios após ultimato de Elon Musk a funcionários

O Twitter anunciou nesta quinta-feira,17, que esta fechando temporariamente seus escritórios depois que Elon Musk deu um ultimato aos funcionários: fique na empresa “trabalhando longas horas em alta intensidade” ou peça demissão com três meses de indenização.

O fechamento até segunda-feira ocorreu depois que mais trabalhadores do que o esperado, optaram pela última opção. Segundo pessoas familiarizadas com a situação, ainda há uma "confusão" sobre quem ainda terá acesso às instalações do Twitter.

É um novo golpe para Musk, que demitiu metade da força de trabalho da empresa ao assumir, antes de pedir que alguns deles voltassem para construir a plataforma que ele imaginava.

Como os canais de comunicação interna do Twitter se encheram de funcionários anunciando sua saída, Musk suavizou seu decreto anterior contra o trabalho remoto. “Tudo o que é necessário para a aprovação é que seu gerente assuma a responsabilidade de garantir que você esteja fazendo uma excelente contribuição”, escreveu em um e-mail na quinta-feira.

Tópicos relacionados à empresa foram tendência nos Estados Unidos após a notícia, incluindo #RIPTwitter, Twitter HQ, Aparentemente Twitter e $ 44 bilhões, que foi o preço que Musk pagou pelo negócio de rede social.

Abaixo está o memorando que a empresa enviou aos funcionários anunciando o fechamento do escritório:

Olá,

A partir de agora, estamos fechando temporariamente nossos prédios de escritórios e todos os acessos aos crachás serão suspensos. Os escritórios serão reabertos na segunda-feira, 21 de novembro.

Obrigado pela sua flexibilidade. Continue cumprindo a política da empresa, evitando discutir informações confidenciais da empresa nas mídias sociais, com a imprensa ou em qualquer outro lugar.

Estamos ansiosos para trabalhar com você no futuro emocionante do Twitter.

