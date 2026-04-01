Turnê de despedida: Time for Fun vai fechar capital e ação sobe 25%

As ações da Time For Fun (SHOW3) disparam nesta quarta-feira, 1º, um dia depois do anúncio de uma oferta pública para fechamento de capital da companhia. Os papéis, de baixa liquidez, operavam em alta de mais de 25%, cotados a R$ 5,56, próximo ao valor proposto na oferta.

O movimento do mercado ocorre após a divulgação, na noite de terça-feira, 31, de fato relevante informando que a empresa recebeu comunicação de seu acionista controlador, Fernando Luiz Alterio, de um pedido de registro de Oferta Pública unificada para Aquisição de Ações (OPA).

A operação prevê a compra de até a totalidade das ações ordinárias em circulação no mercado, excluindo aquelas já detidas direta ou indiretamente pelo controlador e por empresas a ele ligadas. A proposta contempla duas frentes, desde o cancelamento do registro da companhia como emissora de valores mobiliários, até a saída do segmento do Novo Mercado da B3.

Nesse caso, o objetivo do controlador é comprar as ações dos minoritários e tirar a empresa de entreterimento da bolsa.

Preço da oferta

Segundo o comunicado, o preço ofertado por ação será de R$ 5,59, com base em laudo de avaliação elaborado por empresa independente, emitido em 31 de março de 2026. O valor coincide com a cotação observada ao longo do dia.

De acordo com o controlador, a proposta considera fatores como os custos de manutenção da companhia como aberta na categoria "A" junto à CVM e de listagem no Novo Mercado, além da ausência de perspectivas de aumento de liquidez das ações e de captação de recursos no mercado de capitais brasileiro no curto e médio prazo.

"A Companhia reitera seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado em geral informados, em linha com as melhores práticas de governança corporativa e nos termos da legislação e regulamentação aplicável, por meio de seus canais habituais de divulgação de informações da companhia", afirmou Francesca Brown Alterio, diretora-presidente, financeira e de relações com investidores da companhia, no comunicado.