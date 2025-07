Sem apoio de empresas para mudar regras, Novo Mercado da B3 continua como está

A B3 (B3SA3), Bolsa de Valores do Brasil, informou ter concluído o processo de audiência restrita para atualizar o regulamento do Novo Mercado, segmento que reúne as empresas com os melhores padrões de governança da bolsa. No entanto, a maioria das companhias listadas no grupo votou pela manutenção das regras atuais, sem nenhuma alteração. Logo, o regulamento vigente, que está em vigor desde a criação do segmento, em 2000, seguirá sem modificações, após o resultado da votação.

O Novo Mercado, formado por 190 empresas, contou com a participação de 152 companhias na votação. Dentre elas, 74 rejeitaram todas as propostas de atualização trazidas pela B3, enquanto oito apoiaram integralmente as sugestões e 70 concordaram com algumas das mudanças apresentadas. Os votos passaram pelos conselhos de administração das companhias. De acordo com o regulamento atual, se pelo menos um terço das empresas rejeitar as propostas, as mudanças não são implementadas.

Consultas, contribuições e futuras discussões

Durante o processo de consulta, a B3 realizou mais de 60 reuniões com cerca de 120 empresas, além de receber 76 contribuições por escrito de companhias, investidores, associações e especialistas do setor. Nas audiências restritas, a bolsa se comprometeu a iniciar uma nova discussão com reguladores e participantes do mercado para tratar de possíveis alterações no regulamento do Novo Mercado.

A importância do Novo Mercado para investidores

Desde sua criação, em 2000, o regulamento do Novo Mercado já passou por cinco atualizações. Essas mudanças sempre buscaram aprimorar a governança corporativa, com o objetivo de proteger empresas e investidores, além de tornar o mercado brasileiro de capitais mais atrativo para investidores locais e internacionais, afirma a B3.

Com a manutenção das regras atuais, o Novo Mercado continua a ser um dos segmentos mais importantes do mercado de capitais brasileiro, mantendo suas práticas de governança de alta padrão.