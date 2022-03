Títulos globais têm declínio recorde desde pico de 2021

As perdas nos mercados globais de títulos de dívida atingiram um novo marco, com o aperto da política monetária dos bancos centrais, incluindo o Federal Reserve, para combater a inflação.

O Bloomberg Global Aggregate Index, índice de referência para dívidas públicas e corporativas, registrou na terça-feira queda de 11% em relação ao início de 2021. Foi o maior declínio a partir de um pico em dados que remontam a 1990, superando uma redução de 10,8% durante a crise financeira em 2008.

O Fed elevou as taxas de juro nos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual na semana passada, e o presidente Jerome Powell disse nesta semana que está pronto para aumento de 0,5 ponto percentual na próxima reunião, se necessário.

O custo do dinheiro mais alto corre o risco de minar ainda mais o valor de títulos, corroídos pelo ritmo mais rápido no aumento de preços ao consumidor em décadas.

“Um regime de alta volatilidade deve permanecer em vigor nos próximos meses, pois a situação permanece fluida na frente geopolítica e na econômica”, disse Norman Villamin, diretor de investimentos para gestão de patrimônio do Union Bancaire Privée, acrescentando que os investidores devem se concentrar na qualidade do crédito e ficar com duration curto.

É um baque para gestores acostumados a anos de ganhos consistentes, apoiados por uma política monetária frouxa. O mercado de ações está à beira de um bear market, derrubando a dinâmica de um portfólio clássico que tenta equilibrar as perdas de ações mais arriscadas com o fluxo de caixa mais estável dos títulos.