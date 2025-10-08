X, de Elon Musk, lança novos planos pagos e reformula selos de verificação para empresas e governos

Redatora
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 05h54.
A plataforma X, do bilionário Elon Musk, anunciou uma reformulação em seu programa Verified Organizations, que passa a se dividir em duas categorias: Premium Business e Premium Organizations. A mudança busca ampliar a receita da rede social e diferenciar empresas de entidades governamentais.
A Premium Business será voltada para empresas e contará com um selo dourado, enquanto a Premium Organizations usará selo cinza e será direcionada a governos e organizações multilaterais.
A X destacou que o plano Premium Business ajudará companhias de diferentes portes — de startups a grandes corporações — a aumentar sua credibilidade e visibilidade na plataforma. O pacote inclui recursos de monitoramento de marca, contratação, defesa contra falsificação de identidade, suporte humano rápido e acesso ao SuperGrok, ferramenta de análise e busca.
O Premium Business terá três níveis:
Já o plano Premium Organizations, voltado a órgãos públicos, custará US$ 1.000 por mês e oferecerá benefícios semelhantes.
A rede social também informou que empresas Premium poderão acessar um mercado de identificadores inativos, alguns gratuitos e outros pagos, conforme o valor que o mercado atribui.
Por tempo limitado, os assinantes receberão créditos de publicidade equivalentes ao valor da assinatura, incentivo que busca atrair novos clientes corporativos.
Com os novos planos, a X pretende fortalecer sua fonte de receita recorrente em meio à queda nas vendas de anúncios. “X é o melhor lugar para ampliar a influência de uma organização e se comunicar diretamente com o público que importa”, afirmou Seth Fuchs, da equipe de engenharia da empresa.