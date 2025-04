Cybertruck da Tesla: queda nas vendas mostra que picape pode ser um dos maiores erros de Musk

O Tesla Cybertruck, carro criado por Elon Musk como mais um modelo da fabricante de carros elétricos Tesla, tem gerado debates sobre seu sucesso no mercado automotivo.

Após um ano de lançamento, dados de vendas e análises de especialistas sugerem que a Cybertruck enfrenta desafios significativos para atingir as expectativas iniciais.

Inicialmente, Elon Musk projetou vendas anuais de 250 mil unidades da Cybertruck. No entanto, em seu primeiro ano completo, a Tesla comercializou cerca de 40 mil unidades, um número consideravelmente inferior à meta estabelecida.

As vendas globais da Tesla apresentaram uma redução de 13% no primeiro trimestre de 2025, totalizando 337 mil unidades, abaixo das expectativas do mercado que era de 408 mil.

Design e conformidade com normas internacionais

O design da Cybertruck, caracterizado por linhas angulares e carroceria em aço inoxidável, distancia-se da estética tradicional dos carros ao redor do mundo. Essa abordagem ousada, embora alinhada com a visão de Musk de inovar o mercado de picapes, resultou em desafios de conformidade com as normas de segurança de pedestres em alguns países, o que limita seu potencial de exportação.

A Cybertruck tem sido alvo de críticas em relação à sua funcionalidade e desempenho em condições off-road. Vídeos de "falhas da Cybertruck" e comparativos desfavoráveis com picapes tradicionais, como a Ford F-150 e a GM Silverado, têm circulado nas redes sociais, afetando a percepção do público sobre o veículo.

A Tesla não está fabricando a versão de entrada da Cybertruck que Elon Musk prometeu em 2019.

O preço da versão básica da picape, com autonomia de 250 milhas, começaria em US$ 39.900. Atualmente, a versão básica da picape, com autonomia de 325 milhas, tem preço inicial de US$ 82.235. O site de notícias automotivas Jalopnik informa que a queda no valor de revenda tornou as Cybertrucks usadas consideravelmente mais acessíveis.