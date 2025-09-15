Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Natura vende operação da Avon na América Central e República Dominicana

Ativo foi vendido a grupo com experiência na região por US$ 22 milhões; operação deve ser fechada no próximo mês

Avon Internacional, operação da marca nos EUA, continua à venda (Michal Fludra/Getty Images)

Avon Internacional, operação da marca nos EUA, continua à venda (Michal Fludra/Getty Images)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 09h45.

A Natura (NATU3) conseguiu vender as operações da Avon na América Central e na República Dominicana (Avon CARD), ativo colocado à venda no processo de reestruturação da companhia. De acordo com o comunicado ao mercado,  empresa vai receber US$ 22 milhões(R$ 117,4 milhões) na transação.

Como parte do acordo, a Natura vai atuar como licenciadora da marca Avon e atuará como fornecedora de produtos acabados, que continuarão a ser comercializados nesses países.

“A Avon tem um enorme valor por sua reputação, reconhecimento de marca, geração de renda para milhares de consultoras e penetração em lares dos consumidores da América Latina. Ficamos felizes de encontrar um parceiro com grande experiência no mercado da América Central e que continuará a impulsionar a prosperidade da marca Avon em estreita parceria com a Natura”, afirmou João Paulo Ferreira, CEO da Natura, no comunicado.

O comprador é o Grupo PDC, empresa de bens de consumo com presença na América Central e Peru.O fechamento da transação ainda depende de movimentações societárias das empresas na região e está previsto para ocorrer em outubro deste ano.

A Avon CARD tem operações na Guatemala, Nicarágua, Panamá, Honduras, El Salvador e República Dominicana.

A Natura explicou que a venda do ativo ao Grupo PDC não impacta as outras operações da Avon na América Latina, como os negócios no México, mercado considerado chave pela companhia nessa nova fase.

A operação da América Latina registrou geração de caixa de R$ 408 milhões e teve crescimento acima do mercado, informou a Natura.

A Avon Internacional, que compreende as operações da marca nos Estados Unidos, continua à venda.

 

Acompanhe tudo sobre:NaturaAvonFusões e Aquisições

Mais de Invest

Petróleo avança com ataques a refinarias russas e pressão de Trump por sanções energéticas

Elon Musk compra US$ 1 bilhão em ações da Tesla — e alta nos papéis pode reverter perdas de 2025

Labubu levou a Pop Mart ao topo — e agora testa os limites da euforia

Focus, prévia do PIB e discurso de Lagarde: o que move os mercados

Mais na Exame

Future of Money

O sistema de pagamentos brasileiro está migrando para blockchain

Economia

IBC-BR: prévia do PIB cai 0,50% em agosto, na terceira queda consecutiva

Inteligência Artificial

Micron garante US$ 3,6 bilhões do Japão para expandir produção de chips em Hiroshima

Negócios

Fundo japonês chega ao Brasil com US$ 50 milhões — e apetite por blockchain