Natura vende operação da Avon na América Central e República Dominicana

A Natura (NATU3) conseguiu vender as operações da Avon na América Central e na República Dominicana (Avon CARD), ativo colocado à venda no processo de reestruturação da companhia. De acordo com o comunicado ao mercado, empresa vai receber US$ 22 milhões(R$ 117,4 milhões) na transação.

Como parte do acordo, a Natura vai atuar como licenciadora da marca Avon e atuará como fornecedora de produtos acabados, que continuarão a ser comercializados nesses países.

“A Avon tem um enorme valor por sua reputação, reconhecimento de marca, geração de renda para milhares de consultoras e penetração em lares dos consumidores da América Latina. Ficamos felizes de encontrar um parceiro com grande experiência no mercado da América Central e que continuará a impulsionar a prosperidade da marca Avon em estreita parceria com a Natura”, afirmou João Paulo Ferreira, CEO da Natura, no comunicado.

O comprador é o Grupo PDC, empresa de bens de consumo com presença na América Central e Peru.O fechamento da transação ainda depende de movimentações societárias das empresas na região e está previsto para ocorrer em outubro deste ano.

A Avon CARD tem operações na Guatemala, Nicarágua, Panamá, Honduras, El Salvador e República Dominicana.

A Natura explicou que a venda do ativo ao Grupo PDC não impacta as outras operações da Avon na América Latina, como os negócios no México, mercado considerado chave pela companhia nessa nova fase.

A operação da América Latina registrou geração de caixa de R$ 408 milhões e teve crescimento acima do mercado, informou a Natura.

A Avon Internacional, que compreende as operações da marca nos Estados Unidos, continua à venda.