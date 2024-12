Suzano (SUZB3) eleva projeção de investimento para 2024 e detalha CAPEX de 2025

A Suzano revisou sua estimativa de investimento para o ano de 2024, aumentando o montante de R$ 16,5 bilhões para R$ 17,1 bilhões. A atualização, aprovada pelo Conselho de Administração nesta segunda-feira, 10, também trouxe a projeção de R$ 12,4 bilhões para o CAPEX de 2025.

Nesta terça-feira, a Klabin também anunciou investimentos para este ano e 2025.

De acordo com a companhia, o reajuste na previsão de 2024 deve-se, principalmente, ao aumento na rubrica de “Terras e Florestas”, que passou de R$ 3,3 bilhões para R$ 3,8 bilhões. O objetivo é ampliar a competitividade e criar oportunidades de crescimento no longo prazo.

Adicionalmente, o impacto da desvalorização do real frente ao dólar influenciou os custos de aquisição de ativos florestais, conforme antecipado em fato relevante divulgado em dezembro de 2023.

Para 2025, a alocação de recursos prioriza a manutenção das operações, com R$ 7,8 bilhões destinados à categoria, enquanto a linha de "Expansão, Modernização e Outros" salta de R$ 1,0 bilhão, estimados em 2024, para R$ 1,5 bilhão.

O Projeto Cerrado, grande iniciativa da Suzano no Mato Grosso do Sul, terá seu CAPEX reduzido de R$ 4,6 bilhões em 2024 para R$ 900 milhões no próximo ano, refletindo o avanço das etapas já realizadas.

A revisão reafirma a estratégia da Suzano em fortalecer sua posição no mercado global de celulose e papel, mantendo um equilíbrio entre expansão e prudência financeira.