Klabin eleva projeção de investimentos para 2025 e 2026

A Klabin alterou hoje marginalmente sua projeção para investimentos para os próximos anos.

A projeção para 2024 foi mantida em R$ 3,3 bilhões, mas para 2025 foi elevada de R$ 3,1 bilhões para R$ 3,3 bilhões. Em 2026, a estimativa subiu de R$ 2,7 bilhões para R$ 2,9 bilhões.

Para os anos seguintes, o guidance ficou inalterado: R$ 2,8 bilhões para 2027, e R$ 2,5 bilhões ao ano para 2028 e no que chama de "longo prazo".

A fabricante de papel e celulose também subiu um pouco o intervalo de projeção de custo caixa por tonelada, que passou de R$ 3,1 mil em 2024 para algo entre R$ 3,1 mil e R$ 3,2 mil neste ano e no próximo.

Em fato relevante, a companhia também anunciou que vai descontinuar as projeções de sinergias do Projeto Caetê, anunciado no fim de 2023 e contempla a compra de uma área de 150 mil hectares de terras para produção de madeira. A mudança é técnica, uma vez que a partir do ano que vem o projeto passa a compor as estimativas de custo caixa.

A estimativa de Ebitda incremental de aproximadamente R$ 3 bilhões até o exercício de 2027 foi mantida.