Super Quarta, coletiva de Powell e PEC da blindagem: o que move os mercados

Mercado espera corte de 0,25 ponto nos Estados Unidos e manutenção da Selic em 15% no Brasil

Jerome Powell: coletiva após decisão do Fed deve indicar próximos passos para os juros nos EUA (Chip Somodevilla/Getty Images)

Carolina Ingizza
Redatora

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 08h10.

Última atualização em 17 de setembro de 2025 às 08h36.

Nesta quarta-feira, 17, os investidores acompanham uma das datas mais aguardadas do calendário econômico: a chamada Super Quarta. O Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, e o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central brasileiro divulgam suas decisões de juros.

Nos Estados Unidos, a decisão sai às 15h (horário de Brasília). O Fed deve anunciar a primeira redução dos juros em nove meses, com corte de 0,25 ponto percentual, para o intervalo entre 4% e 4,25%. A coletiva do presidente Jerome Powell, marcada para as 15h30, ganha peso extra, pois pode indicar se haverá mais cortes ainda este ano.

No Brasil, a decisão do Copom será conhecida no fim da tarde, às 18h30. A expectativa majoritária é de manutenção da Selic em 15% por um período prolongado. O presidente do BC, Gabriel Galípolo, já sinalizou que a taxa deve permanecer elevada até pelo menos 2026, diante de um cenário em que a inflação está mais controlada, mas ainda exige cautela.

No front político, na última terça-feira, 16, Câmara dos Deputados aprovou a chamada PEC da Blindagem, que altera a Constituição para reforçar a proteção de parlamentares em ações criminais e cíveis. O texto estabelece que o Supremo Tribunal Federal só poderá processar deputados e senadores com aval prévio da Casa Legislativa, além de ampliar o foro privilegiado para presidentes de partidos. Críticos apontam que a medida abre espaço para impunidade, enquanto defensores dizem que resguarda a autonomia do Legislativo.

Agenda do dia

A manhã começa às 8h com a divulgação do IGP-10 de setembro pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Logo em seguida, às 9h, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa do Seminário de Riscos Fiscais, organizado pelo Conselho de Acompanhamento e Monitoramento de Riscos Fiscais Judiciais.

Ainda na agenda doméstica, às 14h30, o Banco Central apresenta o fluxo cambial semanal, antes da aguardada decisão de juros no fim do dia.

Nos Estados Unidos, às 9h30, sai o dado de construções de moradias iniciadas em agosto, seguido às 11h30 pela atualização semanal dos estoques de petróleo, divulgada pelo Departamento de Energia.

Às 15h, será conhecida a decisão de política monetária do Fed, e às 15h30 Powell concede entrevista coletiva.

No Canadá, às 10h45, o banco central anuncia sua decisão de juros.

