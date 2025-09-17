Após renovar mínima em mais de um ano, dólar opera próximo da estabilidade

Na expectativa pela Super Quarta, o dólar opera nesta quarta-feira, 17, com uma leve alta de 0,5%, a R$ 5,300, às 10h30 (horário de Brasília). A moeda americana vem de uma sequência de baixas, com o mercado já precificando um corte de juros. A expectativa do mercado é de que haja uma redução de 25 pontos percentuais na taxa de juros americano.

O DXY, índice que compara o desempenho do dólar com uma cesta de outras divisas, subia 0,18%.

Ontem, a moeda americana fechou em queda de 0,44%, cotada a R$ 5,298, o menor patamar desde junho de 2024.

“Não sei exatamente como serão os próximos movimentos, mas a curva já indica novos cortes à frente. Por isso, o dólar está se desvalorizando diante dessa perspectiva de juros mais baixos nos Estados Unidos, principalmente em relação às moedas emergentes”, explica Marcos Weigt, diretor de tesouraria do Travelex Bank.

Até aqui, o catalisador da valorização do real foi a desvalorização global do dólar.

Dentre a cesta de países emergentes, o Brasil é um dos países com maior diferencial de taxa de juros em relação aos EUA. Por aqui, a expectativa é que o Banco Central mantenha a Selic em 15%.

Mas o que de fato deve determinar se o dólar continuará caindo será o comunicado de Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve. Caso haja a sinalização de novos cortes logo na sequência, a queda da moeda tende a continuar. Caso o comunicado aponte apenas para o corte atual, mas deixe em aberto os próximos passos, o dólar pode se recuperar.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.