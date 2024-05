Sucessor? Buffett indica que Greg Abel tomará decisões de investimento na Berkshire no futuro

Warren Buffett, CEO da Berkshire Hathaway, indicou neste sábado, 4, que Greg Abel, vice-presidente de operações não relacionadas a seguros, tomará decisões de investimentos quando o megainvestidor não estiver mais no comando da empresa.

“Eu deixaria a alocação de capital para Greg. Ele entende muito bem de negócios”, disse Buffett durante a conferência anual de acionistas da Berkshire Hathaway.

A sucessão de Buffett, que completará 94 anos em agosto, ganhou força após a morte de Charlie Munger, parceiro de longa data do megainvestidor. Abel, de 61 anos e indicado para a assumir a presidência da conglomerado no futuro, tem supervisionado grande parte do império da Berkshire, incluindo energia, ferrovias e varejo.

Questionado sobre o processo de sucessão na empresa, Buffett disse que os investidores não terão que esperar muito para ver uma mudança no conglomerado.

“Veremos como a próxima gestão jogará o jogo na Berkshire, [mas] felizmente você não terá que esperar muito por isso", disse. “Eu não deveria aceitar contratos de trabalho de quatro anos, como muitas pessoas estão fazendo neste mundo, numa idade em que não podemos ter certeza de onde estaremos daqui a quatro anos”, acrescentou.

O megainvestidor explicou que a decisão de sua sucessão está ligada ao crescimento dos ativos da Berkshire. Buffett entende que o CEO deve ter a palavra final na alocação de recursos pois não dá certo ter "200 pessoas diferentes gerenciamento US$ 1 bilhão".

“Acho que o executivo-chefe deve ser alguém que possa avaliar a compra de negócios, a compra de ações, e fazer todo tipo de coisa que possa surgir num momento em que ninguém mais esteja disposto a agir”, disse Buffett.

Apesar de Abel já ter assumido a maior parte das responsabilidades, alguns questionamentos ainda permanecem sobre quem irá ajudar a alocar capital na Berkshire, além do futuro dos gestores de investimentos de Buffett, Ted Weschler e Todd Combs, que também é o CEO da Geico, empresa de seguros automotivos da holding. Especulou-se que algum deles poderiam assumir parte da função de CEO da Berkshire quando Buffett decidisse deixar o comando da empresa.

A principal dúvida dos investidores é se as ações da Berkshire serão negociadas com a mesma avaliação no longo prazo sem Buffett no comando das principais decisões de investimento.

Buffett vende ações da Apple

O megainvestidor explicou durante a conferência o motivo da Berkshire Hathaway ter vendido US$ 38,9 bilhões em ações da Apple no primeiro trimestre de 2024. A participação da holding na gigante da tecnologia foi reduzida em 13%.

O Oráculo de Omaha sugeriu que a venda ocorreu por questões fiscais após "ganhos consideráveis" nos últimos anos. Buffett disse acreditar que os impostos devem subir nos próximos anos para financiar o crescente déficit fiscal dos Estados Unidos.