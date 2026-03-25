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SpaceX prepara IPO recorde; 7 pontos para entender a oferta

Empresa de Elon Musk pode captar mais de US$ 75 bilhões e superar recorde da Aramco

Elon Musk: bilionário é CEO do X (antigo Twitter), Tesla e da SpaceX (Michael M. Santiago/Getty Images)

Elon Musk: bilionário é CEO do X (antigo Twitter), Tesla e da SpaceX (Michael M. Santiago/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 25 de março de 2026 às 06h30.

A SpaceX avança para uma das etapas mais decisivas de sua história: a abertura de capital. A empresa de Elon Musk deve protocolar nos próximos dias o pedido formal de IPO, segundo informações divulgadas pela Reuters com base em fontes próximas à operação.

A estimativa inicial aponta para uma captação superior a US$ 75 bilhões, valor que pode colocar a oferta entre as maiores já realizadas no mercado global. Se confirmada, a operação superaria o recorde da Saudi Aramco, que captou US$ 29 bilhões em 2019, na maior estreia de ações já realizada.

A companhia não confirmou oficialmente o plano nem comentou o cronograma.

1. Pedido de IPO pode sair nos próximos dias

Relatos indicam que a SpaceX pretende enviar seu prospecto de oferta inicial ainda nesta semana ou no início da próxima.

O movimento marca a transição de um plano de abertura de capital para uma etapa formal junto a reguladores, iniciando o processo de análise.

2. Captação pode ultrapassar US$ 75 bilhões

Assessores envolvidos na operação projetam uma oferta acima de US$ 75 bilhões.

O volume depende da estrutura final da operação, incluindo o percentual de ações ofertadas ao mercado.

3. Participação de investidores individuais segue indefinida

A fatia destinada a investidores individuais pode superar 20%.

O percentual ainda não foi finalizado, e a distribuição entre investidores institucionais e pessoas físicas permanece em definição.

4. Listagem é esperada para 2026

A empresa trabalha com a possibilidade de realizar a listagem em 2026, possivelmente em junho.

O cronograma depende do envio do prospecto, da análise regulatória e das condições de mercado.

5. Valuation pode superar US$ 1 trilhão

Estimativas indicam que a SpaceX pode alcançar avaliação entre US$ 1,25 trilhão e US$ 1,75 trilhão.

A projeção considera a integração com a xAI, startup de inteligência artificial ligada a Elon Musk, que elevou o valor combinado do grupo.

6. Mercado reage antes mesmo da oferta

Empresas com participação na SpaceX registraram alta após a divulgação dos planos.

A EchoStar, dona de cerca de 3% da companhia, subiu mais de 6%. A Alphabet, com participação entre 6% e 7,5%, avançou mais de 1%.

Outras empresas do setor espacial, como Rocket Lab, AST SpaceMobile e Planet Labs, também tiveram valorização.

7. IPO está entre os mais aguardados do mercado

A abertura de capital da SpaceX é considerada uma das mais esperadas do setor de tecnologia e espaço.

Se confirmada nos valores estimados, a operação tem potencial para estabelecer um novo patamar global em captação.

Acompanhe tudo sobre:SpaceXElon MuskIPOs

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