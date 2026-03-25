SpaceX, empresa do homem mais rico do mundo, pode fazer IPO ainda esta semana

A corrida espacial pode ganhar um novo capítulo — desta vez, no mercado financeiro. A SpaceX se prepara para dar início ao processo de oferta inicial pública (IPO, na sigla em inglês), com expectativa de protocolar o pedido junto a reguladores ainda nesta semana ou na próxima.

A empresa avalia uma captação superior a US$ 75 bilhões, segundo a Reuters, com valuation entre US$ 1,25 trilhão e US$ 1,75 trilhão, o que a faria ser o maior IPO da história e a colocaria diretamente na lista das empresas mais valiosas do mundo.

A expectativa é que a empresa avance para uma listagem em 2026, possivelmente em junho. O cronograma depende do envio do prospecto e da análise regulatória subsequente. A avaliação ganhou força após a integração com a xAI, startup de inteligência artificial também ligada a Elon Musk. A operação combinada foi estimada em cerca de US$ 1,25 trilhão.

A companhia não confirmou oficialmente o plano nem comentou o cronograma.

Oferta pode redefinir mercado global

A estimativa de captação posiciona a SpaceX em um patamar acima de grandes aberturas de capital recentes. Assessores envolvidos na operação indicam que o valor final ainda depende da estrutura da oferta e das condições de mercado.

A participação destinada a investidores individuais pode superar 20%, mas o percentual não foi definido. A divisão entre investidores institucionais e pessoas físicas ainda está em discussão.

Mesmo sem nenhuma confirmação de data, a empresas com participação na SpaceX registraram alta após a divulgação do plano. A EchoStar, que detém cerca de 3% da companhia, subiu mais de 6%.

A Alphabet, controladora do Google e investidora com participação entre 6% e 7,5%, avançou mais de 1%.

Outras empresas do setor espacial, como Rocket Lab, AST SpaceMobile e Planet Labs, também operavam em alta após a notícia.

A movimentação ocorre em paralelo a novas iniciativas envolvendo empresas de Elon Musk. A Tesla avançou após anúncio de colaboração com a SpaceX em um projeto de semicondutores.