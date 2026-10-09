Ibovespa sobe e fica perto dos 210 mil pontos; dólar cai abaixo de R$ 5

O Ibovespa opera em alta nesta sexta-feira, 9, apoiado pela divulgação de dados da inflação e por um ambiente externo mais favorável, com bolsas internacionais em alta e alívio nos preços do petróleo. O mercado também repercute novas pesquisas para o segundo turno das eleições presidenciais. O principal índice acionário da B3 chegou a subir mais de 1% logo na primeira hora de negociação, ma reduziu o avanço, embora se mantenha em campo positivo e forte alta. Por volta das 11h10 (horário de Brasília), avançava 0,82%, aos 207.903 pontos.

No câmbio, o dólar comercial ampliava a queda ao recuar 0,67, cotado a R$ 4,992, próximo da mínima do dia de R$ 4,987.

Na B3, a Petrobras opera no campo positivo, apesar da acomodação do petróleo no exterior. PETR3 avança 1,07% e PETR4 sobe 0,58%. Vale (VALE3), por outro lado, recua 0,12%.

Outras ações mais sensíveis à economia doméstica aparecem novamente entre os destaques. MRV (MRVE3) dispara 7,78%, Hapvida (HAPV3) sobe 4,42%, C&A (CEAB3) avança 3,99%, Tenda (TEND3) ganha 3,90% e Cyrela (CYRE3) sobe 3,87%.

Entre os pesos-pesados, Itaú (ITUB4) sobe 1,36%, BTG Pactual (BPAC11, do mesmo grupo controlador da EXAME) ganha 2,72%, Banco do Brasil (BBAS3) avança 0,74% e B3 (B3SA3) sobe 2,68%.

Na ponta negativa, Telefônica Brasil (VIVT3) cai 2,75%, Rumo (RAIL3) perde 2,05% e TIM (TIMS3) recua 1,75%. Suzano (SUZB3) cai 1,12%.

Pesquisa AtlasIntel mostra Flávio à frente de Lula no 2º turno

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada hoje mostrou Flávio Bolsonaro (PL) com 51,1% das intenções de voto, ante 45,7% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Considerando apenas os votos válidos, Flávio aparece com 52,8% e Lula, com 47,2%.

O resultado reforça a vantagem numérica apontada pelo Datafolha divulgado na quinta-feira, 8, que mostrou Flávio com 52% dos votos válidos e Lula com 48%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, os dois aparecem no limite do empate técnico no levantamento.

O cenário eleitoral continua entre os principais vetores para os ativos brasileiros depois da forte reprecificação vista desde o primeiro turno. O segundo turno está marcado para 25 de outubro.

Inflação sobe mais que o esperado em setembro

Por outro lado, investidores também olham com cautela para a inflação. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação no Brasil, subiu 0,82% em setembro, após queda de 0,32% em agosto. O resultado ficou acima da expectativa de 0,73% do mercado.

Com isso, o IPCA acumula alta de 3,95% no ano e de 4,58% em 12 meses, ante 4,22% no período anterior. Todos os nove grupos pesquisados tiveram aumento de preços, com destaque para Habitação, Transportes e Alimentação e bebidas.

Petróleo perde força após forte alta da véspera

Os preços do petróleo operam perto da estabilidade na sexta-feira após a disparada registrada na quinta. O West Texas Intermediate (WTI), referência americana, avança 0,01%, a US$ 91,50 por barril, enquanto o Brent recua 0,37%, a US$ 103,89.

O alívio ocorre após o presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, afirmar que não há planos de novos ataques americanos contra o Irã antes das eleições de meio de mandato, além da retomada das exportações chinesas de derivados.

Apesar disso, as tensões no Golfo Pérsico e no Mar Vermelho continuam limitando uma queda mais forte dos preços.

Wall Street sobe com alívio no petróleo

As bolsas americanas abriram em alta, beneficiadas pelo recuo dos preços do petróleo e por uma redução das preocupações imediatas com a oferta de energia no Oriente Médio.

O Dow Jones avançava 0,13% na abertura, enquanto o S&P 500 subia 0,29% e o Nasdaq ganhava 0,55%.

O movimento ocorre depois de Trump afirmar que não pretende retomar ataques contra o Irã antes das eleições legislativas de novembro. A declaração ajudou a reduzir parte do prêmio de risco incorporado ao petróleo após a forte alta da sessão anterior.

Os juros americanos, porém, continuam elevados. O rendimento do título do Tesouro dos Estados Unidos de dez anos segue próximo de 5,3%, depois de atingir nesta semana os maiores níveis desde 2002.

Bolsas da Europa sobem mais de 1% nesta sexta-feira

As principais bolsas europeias operam em alta, acompanhando a melhora do sentimento global. O Stoxx 600 avança 1,23%, enquanto o DAX, de Frankfurt, sobe 1,44%. O FTSE 100, de Londres, ganha 1,15%, o CAC 40, de Paris, avança 1,13% e o FTSE MIB, de Milão, sobe 1,21%.

O alívio nos preços do petróleo também ajuda os mercados europeus após a pressão observada nos últimos dias sobre inflação e títulos públicos.

Bolsas da Ásia sobem com alívio no petróleo

As bolsas asiáticas encerraram a sessão majoritariamente no campo positivo na sexta-feira. O Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,79%, enquanto o índice de Xangai avançou 0,05% e o CSI 300 ganhou 0,16%. O mercado chinês voltou a operar nesta semana após o feriado da Golden Week.

No Japão, o Nikkei 225 ficou praticamente estável, com queda de 0,02%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 avançou 0,64%. Os mercados da Coreia do Sul e de Taiwan permaneceram fechados por feriados.