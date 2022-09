S&P remove IRB Brasil (IRBR3) de 'CreditWatch' negativo

O IRB Brasil (IRBR3) foi retirado da lista de CreditWatch com implicações negativas da Standard & Poors, segundo comunicado divulgado pela empresa nesta sexta-feira, 16.

Ainda de acordo com o documento, a agência de classificação de risco reafirmou a nota de crédito do IRB e de suas debêntures sêniores unsecured em brAAA com perspectiva negativa.

A reafirmação nota de crédito, a mais alta para o mercado brasileiro, foi motivada por vendas de ativos não estratégicos, como de sua sede, e pelo follow-on em que a companhia levantou R$ 1,2 bilhão.

A oferta de ações foi realizada no início do mês para atender aos requisitos de capital mínimo exigidas pela Susep, a Superintendência de Seguros Privados. Cada ação foi emitida a R$ 1, provocando forte desvalorização no pregão seguinte.