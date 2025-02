SoftBank surpreende mercado com prejuízo bilionário

O SoftBank divulgou seus resultados trimestrais, frustrando as expectativas do mercado. A receita atingiu 1,83 trilhão de ienes (R$ 69,3 bilhões), ligeiramente abaixo do projetado (1,84 trilhão de ienes). No entanto, o lucro líquido esperado era de R$ 11,3 bilhões, mas a empresa registrou um prejuízo líquido de R$ 13,98 bilhões, segundo dados da LSEG.

Mesmo assim, suas ações dispararam 45% em 2024 na Bolsa de Tóquio.

O Vision Fund, principal veículo de investimentos do SoftBank, teve um prejuízo de 352,75 bilhões de ienes (R$ 13,3 bilhões) no trimestre encerrado em dezembro, revertendo dois períodos consecutivos de ganhos.

A empresa havia realizado investimentos expressivos em companhias que enfrentavam dificuldades ou cujas avaliações foram reduzidas. Agora, com o boom da inteligência artificial (IA), o SoftBank muda sua estratégia para se posicionar no setor.

Aposta na OpenAI

O SoftBank deve concluir um investimento primário de US$ 40 bilhões na OpenAI, superando a Microsoft e se tornando a maior financiadora da companhia de IA, segundo a CNBC.

Essa não é a única parceria entre as empresas. O banco já se comprometeu a investir US$ 3 bilhões anuais na tecnologia da OpenAI. Além disso, ambas anunciaram a criação da joint venture "SB OpenAI Japan", que levará a tecnologia da OpenAI para empresas japonesas.

Vision Fund em forte queda

Dentro do balanço, o Vision Fund reportou um prejuízo de 309,93 bilhões de ienes (R$ 11,7 bilhões) no trimestre.

O Vision Fund 1 registrou uma queda de 2,1% no valor dos ativos, impactado pela desvalorização das ações da Coupang. Além disso, os investimentos em empresas privadas recuaram 3,3%, enquanto o fair value do portfólio caiu 2,8% na comparação trimestral.

No Vision Fund 2, a queda foi ainda maior, de 3,7%, devido à desvalorização das ações de companhias como Ola Electric Mobility e AutoStore.

Com o foco renovado em inteligência artificial, o SoftBank aposta na OpenAI para reverter sua trajetória de perdas e consolidar sua presença no setor.