 Mercado em crescimento: SoftBank aposta bilhões na OpenAI

Ao vender sua posição na Nvidia para investir bilhões na OpenAI, o SoftBank mostra que a inteligência artificial não é só uma tendência, mas uma oportunidade real de carreira

SoftBank troca Nvidia por OpenAI e reforça aposta na IA (Issei Kato/Reuters)

Denise Gabrielle
Redatora

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 10h30.

O SoftBank, gigante de investimentos, vendeu US$ 5,8 bilhões em ações da Nvidia, referência no mercado de chips para IA, para apostar na OpenAI, a empresa que está por trás do ChatGPT e que é considerada a líder da revolução da inteligência artificial. As informações foram retiradas de Business Insider.

Essa venda é, na verdade, uma aposta estratégica.

Embora a Nvidia tenha sido vista como o principal motor do crescimento da IA nos últimos anos, o SoftBank está mostrando que o valor real está nas aplicações da tecnologia, em plataformas como a OpenAI.

E essa mudança de foco, do hardware para os modelos e soluções de IA, sinaliza o futuro que está sendo desenhado no mercado e, por consequência, uma grande oportunidade de crescimento para quem souber se posicionar.

Ao se desfazer das ações da Nvidia, o SoftBank está colocando sua confiança na capacidade da OpenAI de revolucionar indústrias inteiras com seus modelos de linguagem e IA generativa.

A empresa já recebeu US$ 7,5 bilhões do SoftBank, e o valor pode crescer ainda mais, uma aposta de US$ 30 bilhões no total.

O movimento é uma clara indicação de que a IA é realidade que exige profissionais que compreendam as dinâmicas de negócios, inovação e transformação digital.

Para quem atua nas áreas de negócios, tecnologia, finanças ou gestão, essa movimentação é um alerta para a necessidade de adaptação.

Ao trocar a segurança da Nvidia pela incerteza de uma empresa privada como a OpenAI, o SoftBank mostra que entender onde a inteligência artificial vai impactar mais profundamente pode ser a chave para uma carreira de sucesso.

Não se trata apenas de seguir tendências, mas de entender as mudanças que estão moldando o futuro do mercado global.

