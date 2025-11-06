Lucro da Smartfit cresce 43% no 3º trimestre, para R$ 177 milhões

A rede de academias de ginástica Smartfit (SMFT3) registrou lucro líquido recorrente de R$ 177 milhões no terceiro trimestre de 2025, valor 43% maior que o registrado no mesmo período do ano passado.

O Ebitda (sigla em inglês para lucros antes juros, impostos, depreciações e amortizações) ficou em R$ 586 milhões, com alta anual de 33%. O número é um recorde para o trimestre, de acordo com a companhia. A margem Ebitda teve avanço de 1 ponto percentual nesse intervalo de tempo, para 32,1%.

A receita líquida da Smartfit chegou a R$ 1,8 bilhão no período, com alta anual de 28% e de 2% em relação ao segundo trimestre deste ano.

De acordo com a companhia, o avanço da receite refletiu o aumento de 12% na base média de alunos.

A companhia terminou o trimestre com 1.867 academias em 16 países, 17% a mais que o número de unidades de um ano atrás. A rede é composta por 501 academias próprias (80% do total) e 366 franquias. Academias de fora do Brasil já representam 31% do número total.

A base de clientes em academias totalizou 5,2 milhões no terceiro trimestre, representando um crescimento de 8% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

"É importante destacar que a performance da base de clientes nas academias no Brasil vem sendo impactada pelos acessos dos usuários do TotalPass, aumentando a sua representatividade a cada trimestre", diz o texto que acompanha o balanço.

As despesas gerais e administratitvas cresceram 21% para R$ 322,4 milhões, porém passou a corresponder a uma fatia menor da receita — 17,7%, ante 18,7% um ano antes.

A dívida líquida da Smarfit terminou o terceiro trimestre de 2025 em R$ 3,357 bilhões. A alavancagem medida pela relação da dívida com o Ebitda ficou praticamente estável em 1,04 vez.

A posição de caixa da companhia ao final do trimestre era de R$ 2,96 bilhões.