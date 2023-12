Putin na Arábia, prévia do payroll e Apple de volta aos US$ 3 tri: 3 assuntos que movem o mercado

Os mercados internacionais iniciaram esta quarta-feira, 6, com um leve apetite ao risco. O tom positivo que se espalha pelas bolsas da Europa e futuros americano ocorre após o S&P 500, principal índice de ações dos Estados Unidos e do, mundo recuar por dois dias seguidos em movimento de realização de lucros após o forte rali de novembro.

Prévia do payroll nos EUA

A expectativa nesta quarta estão com os números de variação de empregos privados medidos pelo Instituto ADP. A expectativa é de que o dado, considerado uma prévia dos oficiais que serão divulgados no fim da semana, revele a criação de 130.000 empregos no mês de novembro. A expectativa para a divulgação desta quarta é a mais baixa desde a divulgação referente a janeiro de 2021. No mês passado, foram registradas 113.000 novas vagas, abaixo do consenso, que era de 150.000. Para o payroll de sexta-feira, 8, são esperados 155.000 novos empregos.

Números mais fracos que o esperado tendem a reforçar a expectativa de que a economia já estaria sentindo os efeitos do aperto monetário e que, por isso, o Federal Reserve (Fed) já poderia vislumbrar quedas de juros entre o primeiro e o segundo trimestre de 2024.

Ainda nesta quarta, serão divulgados os números da balança comercial americana e do balanço orçamentário brasileiro.

Putin na Arábia

No radar dos investidores ainda está a viagem do presidente da Rússia, Vladimir Putin, aos Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. A viagem é a primeira do presidente russa ao Oriente Médio desde o início da guerra com a Ucrânia.

A recente aproximação da Rússia e da China com os países árabes vem sendo acompanhada pelo mercado, em busca de entender o significado deste estreitamento político para a economia global. Especula-se entre economistas a possibilidade de troca da principal moeda no mercado de petróleo do dólar para o renmibi, tendo em vista que os árabes são os maiores exportadores e os chineses, os maiores importadores.

A Rússia, vale lembrar, é aliada parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), liderada pela Arábia Saudita. A Opep tem tentado manter o preço do petróleo elevado, apesar das preocupações de uma menor demanda devido à queda da atividade econômica global. O petróleo, nesta quarta, é negociado perto de US$ 76, próximo do menor nível em cinco meses.

Apple volta a bater US$ 3 trilhões

A Apple encerrou o último pregão avaliada em mais de US$ 3 trilhões. A empresa é a única a ter atingido a marca. A gigante de tecnologia havia chegado ao valor de mercado de US$ 3 trilhões em junho, mas perdeu o patamar após o resultado do segundo trimestre. Mas a recente melhora do cenário macroeconômico, com perspectiva de queda de juros, tem contribuído para a apreciação das ações da empresa mais valiosa do mundo. No ano, os papeis da companhia acumulam mais de 50% de alta.

