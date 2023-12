Startup lança plataforma para investir diretamente em SpaceX, OpenAI e Neuralink

Investir em uma empresa com alto potencial de crescimento antes mesmo de serem listadas em bolsa de valores é uma das formas como pessoas com muito dinheiro conseguem aumentar sua fortuna. É essa oportunidade que a startup Velvet, do empresário Carlos Naupari, quer oferecer a seus clientes. A plataforma, que já vem fazendo a ponte entre investidores, passará a oferecer esse tipo de serviço de forma totalmente digitalizada.

"Vamos digitalizar todo esse processo, desde a recepção até o preenchimento de documentos.

Essa tecnologia é importada por meio de white label da americana Templum, do CEO Christopher Pallotta, com quem Naupari tem amizade de longa data. Dessa forma, ele consegue reduzir custos. "Temos um time muito mais enxuto e sem a folha salarial de engenheiros que é o mais caro em uma startup."

Como funciona o investimento?

Até pelo nível de risco das operações envolvidas, o foco da Velvet são investidores com mais de US$ 10 milhões em carteira. Para atingir esse público, a startup vem costurando parcerias com instituições de private banking e family offices, que fazem a gestão de grandes fortunas. As operações dentro da plataforma Velvet são reguladas pela SEC, equivalente a uma Comissão de Valores Mobiliários (CVM) dos Estados Unidos.

Em sua plataforma, até agora, o investidor tem a opção de investir em três empresas: SpaceX e Neuralink, do bilionário Elon Musk, e OpenAI, da Microsoft.

A escolha pelas companhias, contou Naupari, consideram principalmente a liquidez, potencial de crescimento e a demanda pelos investimentos.

Para conseguir a oferta dos investimentos, a Velvet costura relações com fundos de private equity que eventualmente queiram vender parte de sua participação no negócio. Ex-funcionários dessas empresas que tenham recebido parte da remuneração em ações também são contatados.

As compras das participações dessas empresas são concentradas por meio de veículo de investimento da Velvet em Delaware. Posteriormente, a startup realiza as vendas para seus clientes interessados. A partir daí, a Velvet inicia a distribuição para seus clientes, com um prazo de encerramento e preços por participação previamente delimitados.

"Assim que finalizado o processo, informamos a empresa sobre seus novos acionistas e o investidor recebe um certificado sobre sua participação na empresa", explicou o executivo.

O negócio

Naupari chegou a estudar a possibilidade de montar toda a operação no Brasil e oferecer a investidores de ticket mais baixo, mas, na sua avaliação, não valeria o esforço. "Consumiria muito tempo e dinheiro para preencher um investimento de US$ 10 milhões de R$ 50 mil em R$ 50 mil, sendo que posso conseguir com cinco cheques de US$ 2 milhões.".

Investimentos em empresas de tecnologia brasileiras também foram ponderados. Naupari disse que, inclusive, chegou a realizar operação semelhante com o Nubank, ainda quando a empresa não era listada em bolsa de valores. Mas decidiu focar no mercado americano, onde vê melhores oportunidades. "A probabilidade de nascerem companhias disruptivas, como SpaceX, OpenAI e Neuralink no mercado americano é muito maior."

O interesse por empresas de tecnologia e de capital fechado, contou, vem desde o início de sua carreira profissional, na filial do banco UBS dos Estados Unidos. "O primeiro grande IPO depois da crise de 2008 foi o do Facebook, em 2012. Quem entrou antes da oferta conseguiu multiplicar o investimento por dez. Isso ficou na minha cabeça. Resolvi sair do banco e ir para ser country manager da EasyTaxi no México. Desde então, já fazem dez anos que estou no mercado de tecnologia."

