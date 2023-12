Ibovespa agora: bolsa opera em alta com PIB acima do esperado

Após uma sessão marcada pela cautela na véspera, o Ibovespa hoje opera com alta. Nesta terça-feira, 5, investidores repercutem dados que foram e ainda serão divulgados ao longo do dia — sobretudo os vindos dos Estados Unidos. Junto a isso, por aqui, o radar corporativo acompanha a discussão do projeto de privatização da Sabesp (SBSP3), além de possíveis novidades anunciadas pela Vale (VALE3) em seu Investor Day.

Já no início do dia, o IBGE publicou os números do Produto Interno Bruto (PIB) referentes ao terceiro trimestre. Ficando acima do consenso, o indicador apresentou uma alta de 0,1% na comparação trimestral e de 2% em relação ao mesmo período do ano passado. O mercado projetava uma queda de 0,2% em relação aos três meses anteriores, com alta anual de 1,9%.

Na visão de Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, a surpresa positiva do PIB brasileiro deve fazer com que haja uma nova onda de revisões econômicas para o país. “Houve algumas revisões anteriores, com o segundo trimestre sendo revisto para cima e o primeiro para baixo. De qualquer forma, [os dados de hoje] mostram ainda uma resiliência do setor de serviços — mesmo que a pesquisa de serviço mensal do IBGE tenha trazido outro mês um pouco mais fraco .”

Ibovespa agora

IBOV: +0,43%, aos 127.351 pontos.

Outros dados que devem fazer preço no índice Bovespa — e nas demais ao redor do mundo — são advindos dos EUA. Durante a manhã, foram divulgados os Índices de Gerente de Compras (PMIs, na sigla em inglês) de novembro. O indicador composto ficou estável em 50,7 pontos, enquanto o PMI de serviços saiu de 50,6 em outubro para 50,8 no último mês.

Junto ao PMI, as atenções ficam com os números de oferta de empregos JOLTs. Em outubro, a abertura de postos de trabalho nos EUA caiu para 8,7 milhões ante 9,553 milhões em setembro. O consenso para o JOLTs era de uma oferta de 9,3 milhões de vagas. A leitura representa um recuo de 0,3% na comparação mensal e de 1,1% na anual. Junto de outros indicadores que serão divulgados ao longo da semana, esses dados devem balizar a próxima decisão do Federal Reserve (Fed, banco central americano).

O que também deve afetar as bolsas mundiais nesta terça é a revisão da nota de crédito do governo da China pela Moody's. A agência de rating cortou a perspectiva para o país de "estável" para "negativa". Para Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX, a mudança deve pesar para uma maior aversão ao risco. “ A agência alegou que o uso de estímulos fiscais e também a interminável crise imobiliária representam riscos para a economia do país. Isso acaba pesando nos emergentes, com os emergentes [índice MSCI Emerging Markets] ficando negativo em 0,21% durante a manhã.”

No radar corporativo, a Vale (VALE3) realiza nesta terça-feira o seu Investor Day. Antes da abertura do mercado, a mineradora divulgou a previsão de produção de minério de ferro entre 310 e 320 milhões de toneladas em 2024. Ainda assim, na abertura do pregão, os papéis VALE3 operavam com queda de 0,71%, acompanhando a cotação da matéria-prima, que na bolsa de Dalian, na China, caiu 0,36%.

Por fim, será retomada hoje a discussão na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) do projeto de lei que autoriza o governo Tarcísio de Freitas a privatizar a Sabesp (SPBSP3). No último dia 22 de novembro, o projeto foi aprovado nas comissões por 27 votos favoráveis e oito contrários. A expectativa é de que a votação da desestatização da companhia paulista aconteça hoje por volta das 19h.

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta terça-feira. A moeda americana cai 0,05%, a R$ 4,946. Na segunda, o dólar fechou em alta de 1,39%, cotado a R$ 4,949.

Maiores altas do Ibovespa

Magazine Luiza ( MGLU3 ): +5,00%

Casas Bahia ( BHIA3 ): +3,85%

Cogna (COGN3): +3,13%

Maiores quedas do Ibovespa

SLC Agrícola ( SLCE3 ) : -3,16%

São Martinho ( SMTO3 ): -1,39%

B3 (B3SA3) : -1,26%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

Confira as últimas notícias de Invest: