Programa para reforma de casas populares, balança comercial e Boletim Focus: o que move os mercados

A semana começa com uma agenda carregada no Brasil nesta segunda-feira, 20. Às 8h25, o Banco Central divulga o Boletim Focus, com as expectativas do mercado para inflação, câmbio, PIB e Selic.

Às 10h, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresenta a Sondagem Industrial de setembro, trazendo um retrato da atividade do setor.

Às 10h30, o BC realiza dois leilões de linha de até US$ 1 bilhão no total, enquanto às 15h a Secex publica o balanço comercial semanal.

Mais tarde, às 15h30, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança um programa para reforma de casas populares.

No radar hoje

O crescimento da economia da China desacelerou no terceiro trimestre, com alta de 4,8% na comparação anual — o ritmo mais lento em um ano. A desaceleração ocorre em meio à guerra comercial com os Estados Unidos e à crise prolongada do setor imobiliário, que pressiona o consumo doméstico. Os preços de novos imóveis em 70 grandes cidades caíram 0,41% em setembro, a maior queda em 11 meses, e o investimento no setor recuou 13,9% no acumulado do ano.

A divulgação do PIB coincide com uma reunião dos principais dirigentes do Partido Comunista Chinês para discutir o plano quinquenal 2026–2030, em um momento em que Pequim busca estimular a demanda interna e combater a deflação persistente.

No setor corporativo, a Kering, controladora da Gucci, anunciou no domingo a venda de sua divisão de beleza para a L'Oréal por US$ 4,6 bilhões. O negócio inclui a marca de fragrâncias Creed e licenças exclusivas de 50 anos para os produtos de beleza das grifes Gucci, Balenciaga e Bottega Veneta

Nos Estados Unidos, a Apple opera em alta no pré-mercado, com ganhos de 0,36% por volta das 6h51 (horário de Brasília), impulsionada pelas fortes vendas da nova linha iPhone 17, que superaram em 14% o desempenho da geração anterior nos primeiros dez dias de mercado nos EUA e na China, segundo a Counterpoint Research.

A manhã também é marcada por uma falha em larga escala nos sistemas da Amazon Web Services (AWS), que derrubou ou causou lentidão em plataformas como Roblox, Perplexity, Snapchat, Fortnite, Airtable, Canva, Mercado Livre, Hotmart, iFood e Alexa. A empresa confirmou “aumento nas taxas de erro em múltiplos serviços” de sua infraestrutura em nuvem.

Mercados internacionais

As bolsas asiáticas encerraram a sessão desta segunda-feira, 20, em alta, reagindo aos dados do PIB da China, que cresceram 4,8% no terceiro trimestre. O Nikkei 225, do Japão, avançou 3,47%, impulsionado também pelo anúncio de uma coalizão política no país. O Kospi, da Coreia do Sul, subiu 1,76%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, ganhou 2,42%. No mercado chinês, o CSI 300 encerrou com alta de 0,53%, e o índice australiano S&P/ASX 200 teve valorização de 0,41%.

Na Europa, os índices operam no campo positivo nesta manhã. Por volta das 7h40 (horário de Brasília), o Stoxx 600 subia 0,67%, o DAX da Alemanha avançava 1,25%, o FTSE 100 do Reino Unido ganhava 0,38% e o CAC 40 da França estava estável. As ações da Kering disparavam cerca de 4% após o anúncio da venda da divisão de beleza para a L'Oréal, impulsionando o setor de consumo.

Nos Estados Unidos, os índices futuros iniciam a semana em alta. Às 7h40, os contratos do Dow Jones subiam 0,20%, os do S&P 500 avançavam 0,26% e os do Nasdaq 100 ganhavam 0,33%. A semana será marcada por balanços de grandes empresas, incluindo Netflix, Coca-Cola, Tesla e Intel.