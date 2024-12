Primeira prévia da carteira do Ibovespa traz novos nomes ao índice; saiba quais

A primeira prévia da carteira do Ibovespa que vai vigorar entre janeiro e abril de 2025 trouxe quatro novos nomes.

Os papéis ordinários de elétrica Auren, da Caixa Seguridade, da operadora portuária Santos Brasil e da fabricante de carrocerias de ônibus Marcopolo foram incluídas.

Na outra ponta, a previsão é de exclusão da Alpargatas, que fabrica as sandálias Havaianas, da Dexco — antiga Duratex, de painéis de madeira e louças sanitárias —, além da incorporadora Eztec.

Até o fim do mês devem ser divulgadas mais duas prévias até a composição efetiva do índice de referência da bolsa brasileira para o próximo quadrimestre.

A composição das carteiras do Ibovespa B3 e dos demais índices de ações calculados pela bolsa do Brasil é revisada a cada quatro meses, em janeiro, maio e setembro, com a possibilidade de entrada e saída de empresas de acordo com a metodologia de cada índice.

Além da carteira oficial, a B3 divulga três prévias das carteiras, antes da divulgação da carteira definitiva, para que investidores e gestores de fundos tenham previsibilidade quanto à necessidade de fazer ajustes no peso de cada papel em suas alocações.