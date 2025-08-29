Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

EUA alertam que grupos ligados à China podem lavar bilhões de dólares para cartéis mexicanos

FinCEN identifica US$ 312 bilhões em transações suspeitas nos últimos cinco anos, e bancos norte-americanos são orientados a ficar vigilantes

(mofles/Getty Images)

(mofles/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 06h29.

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos alertou que grupos ligados à China podem estar envolvidos na lavagem de aproximadamente US$ 312 bilhões por meio de bancos americanos nos últimos cinco anos, beneficiando cartéis de drogas mexicanos.

De acordo com o jornal Financial Times, a recomendação é que as instituições financeiras fiquem vigilantes para evitar serem atraídas para esses esquemas complexos.

Segundo a Rede de Repressão a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN), os registros suspeitos ocorreram entre janeiro de 2020 e dezembro de 2024. Os grupos chineses frequentemente utilizam “mulas de dinheiro”, pessoas que se apresentam como estudantes, donas de casa ou aposentados, para movimentar grandes quantias de forma inexplicável.

Lavagem de dinheiro

A FinCEN apontou que a conexão México-China surgiu em parte devido às restrições mexicanas sobre depósitos em dólares, criadas para dificultar o tráfico de drogas, segundo o FT.

A crescente demanda pelo opioide sintético fentanil nos EUA intensificou o uso de redes bancárias chinesas para lavar dinheiro proveniente do narcotráfico.

No esquema, corretores com associados nos três países gerenciam transações cambiais, recebendo dólares de traficantes nos EUA, pagando em pesos no México e obtendo yuans de cidadãos chineses.

Além disso, elementos químicos para fabricar fentanil são enviados da China para portos mexicanos, onde cartéis como o de Sinaloa e o Jalisco Nova Geração disputam o controle territorial.

Ao Financial Times, especialistas apontaram que o alerta da FinCEN tem impacto tanto legal quanto político.

Nos últimos anos, os EUA adotaram medidas rigorosas contra o tráfico, incluindo a classificação de grupos latino-americanos como organizações terroristas e sanções a bancos mexicanos envolvidos no comércio de fentanil. O governo americano também tem pressionado autoridades mexicanas para maior atuação militar contra os cartéis.

Enquanto isso, a China afirma que os EUA estariam usando o país como “bode expiatório” para questões internas, em meio às tensões diplomáticas e econômicas entre os dois países.

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)ChinaMéxicoLavagem de dinheiro

Mais de Mundo

Guiana dá R$ 2.590 para todos os cidadãos para 'dividir a riqueza' do petróleo

Milei culpa 'grupelho violento' por ataques nas ruas e nega corrupção

França, Reino Unido e Alemanha ativam mecanismo para reimpor sanções da ONU ao Irã

FBI alerta que hackers chineses invadiram mais de 200 empresas dos EUA

Mais na Exame

Mercados

Bolsas caem nesta sexta com expectativa por dados de inflação nos EUA e Europa

Mundo

Guiana dá R$ 2.590 para todos os cidadãos para 'dividir a riqueza' do petróleo

ESG

Arcos Dorados atinge 96% de energia renovável em restaurantes do McDonald's no Brasil

Inteligência Artificial

Anthropic começa a usar dados de usuários para treinar IA